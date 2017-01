El barcelonista Arda Turan respalda reforma que da más poderes a Erdogan

El internacional turco del Barcelona, Arda Turan, apoyó el "sí" en el referéndum constitucional impulsado por el gobierno islamista para otorgar el poder ejecutivo al presidente, Recep Tayyip Erdogan.

"Por una Turquía fuerte, yo también me uno", dice el centrocampista en un vídeo que difundió en su cuenta de Twitter, y que ha generado más de 3.000 respuestas, gran parte de ciudadanos y asociaciones que se oponen a la reforma.

El centrocampista del Barcelona respondía a la llamada del exjugador turco del Fenerbahçe Ridvan Dilmen, que pidió el apoyo de Turan y declaró: "Nuestro país atraviesa un período muy duro. Es como la Guerra de Independencia. Queremos una Turquía fuerte".

Las declaraciones de ambos jugadores, que han iniciado una cadena de mensajes, han levantado ampollas entre los partidarios del "no" a la reforma constitucional, especialmente las de Dilmen, un conocido comentarista deportivo cuyo mensaje se interpreta como parte de su campaña para presidir la Federación de Fútbol de Turquía.

Dilmen, conocido en el campo como "el demonio", ha sido objeto de una campaña en Twitter con el mensaje "No sigas al demonio, di no" (a la reforma constitucional).

Un popular actor, Baris Atay, también publicó un vídeo en el que dice: "hermano Ridvan, Arda. He escuchado vuestra llamada. Los tiempos cambiarán y os haremos una oferta que no podréis rechazar", entonces ríe y añade: "No os lo creáis. Nadie os toma en serio. Os ignoraremos".

Otro actor en contra de la reforma, Levent Üzümücü, dijo que el referéndum "No tiene nada que ver con ser de derechas, de izquierdas, por un futuro mejor para nuestros hijos, no".

También el delantero internacional Burak Yilmaz, que ahora juega en el Beijing Guoan de la liga china, ha participado en la cadena de mensajes pidiendo el voto a favor de la reforma.

Arda Turan, el futbolista más querido y admirado en el país, no suele ofrecer opiniones políticas, pero después de la intentona golpista del pasado 15 de julio ha respaldado en varias ocasiones a Erdogan.

Después de la fracasada asonada, Turan dijo que Erdogan "va a volver a unir este país" y subrayo que tenía su "lealtad" y era su "comandante".

El pasado 21 de enero el Parlamento turco aprobó llevar a referéndum el paquete de 18 reformas constitucionales que podrían convertir Turquía en un sistema presidencial.

Se espera que esta semana el presidente, Recep Tayyip Erdogan, publique los artículos en el Boletín Oficial del Estado y anuncie la fecha de la esperada votación, prevista para principios de abril.

Numerosas asociaciones civiles han comenzado a organizar eventos para la campaña del "no" a la reforma constitucional, con campañas en las redes sociales, asambleas o marchas de protesta.