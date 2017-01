Raonic: "Nadal fue el mejor, jugó mejor que yo"

El canadiense Milos Raonic aceptó su derrota ante Rafael Nadal al señalar que el español fue mejor que él y le superó en juego esta vez en los cuartos de final del Abierto de Australia.

"Creo que hizo unas cosas bien, llevó el control del partido, e hizo cosas algo diferentes de las que normalmente hace. Jugó mejor que yo", dijo Raonic.

"Sentí que era capaz de golpear y empujar, de estar por encima de él, pero él fue más consistente, más de lo que fui yo. Está haciendo muchas cosas bien, luchando bien sobre todo, que siempre ha sido su virtud más fuerte", expresó Raonic.

"Lo que intentó le salió bien por momentos, y aunque yo le hice cometer algunos errores no fue suficiente", señaló para comparar después el partido anterior en Brisbane.

"No creo que cambiara demasiado al resto. Fue más desde la línea de fondo. No fui capaz de arrinconarle, de colocarle allí como lo hice hace un par de semanas", dijo para indicar después que cuando pidió médico y se fue al vestuario fue por su aductor. "Espero que no sea nada serio. Es mi aductor de nuevo", dijo.

"Cuando uno es capaz de ir adelante y jugar cómodo es que está jugando mejor. El tuvo esa oportunidad contra mi en Brisbane y la perdió a mitad del segundo set", recordó el canadiense. EFE.