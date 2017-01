[Video] La “infartante” propuesta de una Youtuber para ganar seguidores

Lena Nejersian, una joven de 22 años de California, Estados Unidos ha causado polémica en las redes sociales por el comprometedor video que está dispuesta a cumplir si llega al millón de seguidores en YouTube.

Por medio de un video en su cuenta de YouTube, Nejersian ha dicho que si alcanza a este número de seguidores realiza un video sexual, hasta este martes 24 de enero la cuenta oficial ‘Lena the plug’ cuenta con más de 184.000 suscriptores.

Inicia diciendo en el clip “Tengo un anuncio para todos ustedes, quizás hayan o no escuchado que publicaré una cinta sexual si llegó al millón de suscriptores. He tenido aproximaciones al porno en muchas ocasiones el último año, pero no es algo en lo que haya estado interesada”.

Y menciona también que esto le asusta un poco, pero si es con una persona que le guste, eso está bien.