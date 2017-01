Los matemáticos D.Cox y B.Efron, premios BBVA por revolucionar la estadística

Los matemáticos David Cox y Bradley Efron han sido galardonados con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en la categoría de Ciencias Básicas por sus contribuciones en el campo de la estadística y por convertirla en una herramienta "imprescindible" para el resto de las ciencias.

Los premios fueron dados a conocer hoy en la sede de la Fundación BBVA en Madrid y distinguen los aportes "pioneros y enormemente influyentes" de estos dos matemáticos a la revolución de la estadística, tanto en la teoría como en la práctica.

Por ejemplo, sus técnicas estadísticas, desarrolladas hace ya décadas, han permitido evaluar la eficacia de tratamientos médicos en ensayos clínicos contra el cáncer o el sida, o la efectividad de análisis de datos de la secuenciación del genoma humano.

La aportación de Cox, de la Universidad de Oxford (Reino Unido), bautizada como "regresión de Cox", es un método que permite explicar la duración de un intervalo temporal entre dos eventos de interés a partir de factores identificables y no del azar.

Esta técnica se aplica en campos como la medicina, donde se utiliza, por ejemplo, para determinar la mortalidad de un grupo de personas por una enfermedad o por un factor de riesgo como el tabaquismo o la contaminación ambiental.

Esta técnica también se aplica a la investigación del cáncer, la economía e incluso en los análisis de resistencia y durabilidad de productos industriales.

Por su parte, Efron, catedrático de Estadística y de Ciencia de Datos Biomédicos en la Universidad de Standford (EEUU), llamó a su método "bootstrap" -en inglés, lengüeta de bota-, empleado para determinar el margen de error de una medida o análisis estadístico, un dato esencial para dotar de valor su resultado.

Su técnica fue acogida con escepticismo por la comunidad científica por su simpleza, pero al poco tiempo de haber publicado ya había miles de trabajos que evaluaban su utilidad, explica la Fundación BBVA.

Ambos matemáticos se conocieron en Londres en 1972, cuando Efron completaba una estancia de un año en el país y Cox ya tenía el reconocimiento internacional, y una conversación entre ambos sobre otro método estadístico, el "jacknife", inspiró a Efron para desarrollar su técnica.

Los dos premiados, a través de una videoconferencia, han coincidido en que las herramientas estadísticas en general serán cada vez más necesarias en la ciencia actual, cuyo trabajo se basa cada vez más en el análisis de grandes cantidades de datos, como el "big data", que a juicio de Cox "plantea serios problemas estadísticos".

En este sentido, este científico ha dicho que para analizar grandísimas cantidades de datos es fundamental que se cumplan tres requisitos para evitar errores: la calidad de los datos, la pertinencia de los mismos y la precisión de las conclusiones.

Respecto a si temen que sus métodos se apliquen en campos que no habían previsto, Cox celebró que los estudiantes con los que trabaja no persigan aplicar la estadística para ganar dinero, sino para hacer algo "útil, como las ciencias médicas", y Efron, por su parte, no se ha mostrado preocupado.

Ambos matemáticos se repartirán los 400.000 euros (429.260 dólares) con los que está dotado el premio.