“Nuestro salario será menor que el de los congresistas”: Voces de Paz

En medio de toda la polémica que se ha generado por el salario que recibirán los seis integrantes de Voces de Paz durante el estudio de la implementación de los acuerdos de paz, Jairo Estrada integrante de ese movimiento político señaló que el dinero que recibirán aún no se ha definido, pero que en todo caso no ganarán lo que recibe un congresista.

“Ese es un asunto que se precisará con el ministerio del interior. Nosotros no seremos funcionarios ni devengaremos como un congresista tal cual como lo dicen algunas personas mal intencionadas”.

El presidente del Partido de La U Armando Benedetti, aclaró que si estas personas vienen a trabajar al legislativo, así sea por seis meses deben tener los mismos derechos de un congresista.

“Las personas que vengan aquí a acompañarnos en la implementación del acuerdo de paz, deben tener garantías, deben tener una UTL, un sueldo estos seis meses, que tengan los mismos derechos en el uso de la palabra, en la parte económica”.

Así mismo dijo que el pago a Voces de Paz no es destinado para las Farc. “Esto no es que se le está dando plata a las Farc, son unas personas validadoras, que nos pueden ayudar a abrir los ojos, ellos vinieron aquí no para que piensen como nosotros, y ellos deben tener asesores, una secretaria que les conteste el teléfono, unos asistentes, entre otras cosas”.

El ministro del Interior Juan Fernando Cristo, aseguró que cuando la modificación de la ley 5 sea aprobada en su totalidad se dará a conocer la remuneración de los integrantes de Voces de Paz porque todavía se está definiendo ese tema.