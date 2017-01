Congreso no les pagará el salario a integrantes de Voces de Paz

El presidente del Congreso, Mauricio Lizcano, aclaró que a los seis integrantes de Voces de Paz que participan en las discusiones de la implementación de los acuerdos, no se les pagará con recursos del legislativo.

Explicó que será el Gobierno el encargado de asumir esa responsabilidad económica, aunque dijo desconocer de cuánto será el salario de estas personas.

“Este proyecto de ley no habla sobre salarios, no le vamos a pagar salarios a los miembros de Voces de Paz. Sí les vamos a facilitar algunos temas de tipo logístico para que puedan estar, como una oficina“.

La explicación la hizo el presidente del Congreso porque este martes iniciará la discusión en primer debate de la iniciativa que permite la llegada de estos voceros al Congreso. Así las cosas tendrán derechos como los congresistas, pero sin voto.

“Seguramente contratarán algunos asesores, no como UTL, sino que contrataremos a través del Congreso unos asesores que los puedan acompañar, pero no como Unidades de Trabajo Legislativo como la tienen los congresistas“.

La discusión se hará en las comisiones primeras del legislativo y este martes podría ser aprobada en primer debate esa iniciativa.