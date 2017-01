Rajoy cree que Bruselas da a Puigdemont el trato que merece y le pide diálogo

El jefe del Gobierno español, Mariano Rajoy, considera que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, recibe de Bruselas el trato que merece y ha pedido tanto a él como a los partidos independentistas que acepten su mano tendida al diálogo en vez de seguir "abrazados a la radicalidad".

Rajoy realizó estas declaraciones durante una intervención en el Foro ABC-Deloitte, donde se refirió a la participación hoy del presidente catalán en el Parlamento Europeo y a la ausencia de autoridades europeas en dicho acto.

"Le han dado el trato que se merecía", dijo Rajoy al ser preguntado por el trato de las autoridades europeas al presidente catalán.

El presidente del Gobierno español emplazó también a los partidos independentistas y en concreto a Puigdemont a aceptar el diálogo y les ha garantizado que su disposición al entendimiento es "sincera y leal".

"Mi mano sigue tendida. Y me atrevería a decir que a algunos responsables políticos de Cataluña, y creo que a todos, les iría mucho mejor si buscaran esa mano tendida en vez de seguir abrazados a la radicalidad y maniatados por el extremismo", ha asegurado.

No obstante, ha advertido: "Dialogaré todo lo que tenga que dialogar sobre lo que se me plantee, pero no sobre lo que no me pertenece".

Puigdemont pronunció hoy una conferencia en una de las salas del Parlamento Europeo (PE), en un acto organizado por los eurodiputados Josep Maria Terricabras (ERC); Ramón Tremosa (Convergència) y Jordi Solé (ERC), de los grupos de los Liberales y los Verdes europeos, con el objetivo de explicar su deseo de realizar un referéndum.

Al acto asistieron unas 450 personas repartidas entre las butacas y el resto de la sala, entre ellos una decena de eurodiputados.

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, presidía en ese momento, en otra sala del Parlamento Europeo, la recepción del cuerpo diplomático ante la UE, un acto tradicional programado desde diciembre, antes de su elección como presidente, explicaron a Efe fuentes parlamentarias.