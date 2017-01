El Parlamento de Gambia pone fin al estado de emergencia

El Parlamento de Gambia puso hoy fin al estado de emergencia decretado hace una semana por el entonces presidente del país Yahya Jammeh, afirman medios locales.

Según el portal de información general Seneweb, los diputados gambianos aprobaron una ley que pone fin al estado de emergencia declarado por Jammeh el 17 de enero por un período de tres meses, cuando solo quedaban 48 horas para la investidura de Adama Barrow, vencedor de las elecciones presidenciales de diciembre pasado.

Esa medida no impidió la toma de posesión de Barrow el pasado jueves en la embajada de Gambia en Dakar, país en el que aún está refugiado.

El portavoz de la coalición liderada por Barrow, Halifa Sallah, aseguró entonces a Efe que la decisión de decretar el estado de emergencia era un intento de impedir la investidura del nuevo presidente.

"El estado de emergencia no tiene sentido, puesto que no hay disturbios en Gambia, donde la población ha cumplido con las consignas de la oposición, que ha instado a la calma y la tranquilidad y a no responder a las provocaciones", afirmó Sallah.

El expresidente Jammeh abandonó Banjul el pasado sábado con destino a Guinea Ecuatorial, que le ha ofrecido asilo, después de anunciar un día antes que entregaba el poder tras veintidós años al frente de Gambia, con lo que cedía a las presiones diplomáticas y la amenaza de intervención militar de un bloque de países de África Occidental.

Barrow sigue esperando en su refugio, Senegal y volverá a Gambia cuando "las fuerzas regionales hayan creado las condiciones que garanticen su seguridad" como mandatario, dijo el presidente de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), Marcel Alain De Souza, el pasado fin de semana.

Halifa Sallah anunció hoy, en rueda de prensa en Banjul, que Barrow regresará a Gambia entre el miércoles y el jueves.

"Conozco la fecha de retorno de Barrow, pero no estoy en condiciones de comunicarla a los medios", aseguró.

Barrow nombró ayer vicepresidenta a Fatoumata Jallow Tambajan, personalidad destacada de la oposición a Jammeh, y se espera que forme Gobierno en los próximos días, cuando vuelva al país.

Desde ayer, miles de gambianos que en las pasadas semanas habían huido a Senegal debido a la grave crisis política han vuelto de manera masiva al país, en medio de un amplio despliegue de los fuerzas regionales que velan por la seguridad de cara al regreso de Barrow.

En los últimos días, seguidores de Barrow salieron a las calles para celebrar la derrota de Jammeh y pidieron que el exmandatario sea juzgado por la Corte Penal Internacional.

Jammeh, en el poder desde 1994 y derrotado en las elecciones del 1 de diciembre, rechazó los resultados de los comicios que había aceptado anteriormente y se negó a ceder el poder a Barrow.