Alpinista Messner dice que hotel italiano fue erigido en lugar sin seguridad

El alpinista italiano Reinhold Messner, el primero que coronó las 14 cumbres de más de 8.000 metros, afirmó hoy que el hotel Rigopiano, sepultado por un alud el miércoles, "seguramente y por desgracia fue construido en un lugar en el que no existe garantía de seguridad".

Messner, famoso por conquistar los 8-K sin ayuda de oxígeno, reconoció en declaraciones a la radio pública RAI que no conoce de primera mano el lugar de los Abruzos, en el centro de Italia, donde se encuentra el hotel sepultado por una avalancha de nieve.

"He visto un poco en televisión, no conozco el lugar, pero viendo la masa de nieve que había cuando se produjeron los terremotos que provocaron la avalancha, es obvio que un hotel puede quedar oculto bajo la nieve", explicó.

"Seguramente y por desgracia fue construido en un lugar en el que no existe garantía de seguridad", agregó.

Messner afirmó que es importante, antes de construir una edificación en montaña, "calcular el máximo peligro" que puede existir para evitar sucesos como estos.

"En mi opinión, en Italia hay muchos lugares que no son seguros totalmente", sentenció.

Y consideró que "es el ser humano el que comete errores, no la naturaleza", porque eventos naturales como tornados, inundaciones, terremotos y avalanchas existen en todas partes del mundo.

"No he ido a la zona, pero viendo las fotografías del lugar, creo que tienen razón", dijo en alusión a quienes aseguran que quizá no era el mejor lugar para construir el hotel.

Según el balance provisional confirmado por los equipos de Protección Civil, hasta ahora se han rescatado 11 supervivientes de la tragedia, se han recuperado 16 cadáveres y hay unas 13 personas desaparecidas.