Senador mexicano sobre Trump: Un abusador abusa de quien quiere conciliar

México debe negociar "en bloque" los temas que componen la relación con EE.UU., sostuvo el senador mexicano Armando Ríos Piter, quien cuestionó el enfoque conciliador adoptado por el presidente Enrique Peña Nieto al asegurar que "un abusador termina abusando de quien quiere conciliar".

En una entrevista telefónica con Efe, el abogado y economista consideró que ante un discurso agresivo como el del nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, "México tiene que generar una estrategia basada en tres pilares".

"El primero es tener una sola estrategia, que se acuerde la posición que va a tener México como país, como Estado soberano", apuntó el legislador del izquierdista Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Destacó que buscar esa posición consensuada "es un trabajo político fundamental por hacer, porque divididos cualquier decisión puede ser sumamente costosa y hacerlo sería arriesgado".

"Nuestra historia demuestra que cuando hemos estado divididos ante las amenazas, especialmente en nuestra interacción con Estados Unidos, hemos salido sumamente lastimados como país", señaló.

Pero desarrollar esa estrategia única enfrenta múltiples retos, como el que algún miembro del gabinete, representando al mandatario, partido o gobierno local intente "jalar agua para su molino o quiera contaminar" las negociaciones en vista de la sucesión presidencial de 2018, apuntó.

Ríos Piter consideró crucial "que todos los recursos políticos, sociales, diplomáticos, culturales, financieros que tiene México los ponga en favor de una estrategia que, siendo acordada, sea la que nos permita enfrentar de mejor manera y sortear de mejor forma la incertidumbre y este cambio de paradigma".

Y es que Trump ha prometido deportar a millones de mexicanos indocumentados, construir un muro a lo largo de toda la frontera común y hacer que México lo pague, gravar las remesas y renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) porque piensa que perjudica a su país.

El senador explicó que el segundo pilar de la estrategia sería tener capacidad y "la astucia, la creatividad política para que la negociación sea en bloque".

Los titulares mexicanos de Exteriores, Luis Videgaray, y de Economía, Ildefonso Guajardo, asistirán este miércoles y jueves a reuniones de alto nivel en Washington con miembros del Gobierno de Trump para abordar la relación bilateral en todos sus aspectos, destacando la seguridad, la migración y el comercio.

Y el presidente Enrique Peña Nieto, quien el 31 de enero se reunirá con Trump en la capital estadounidense, declaró el lunes que buscará una "negociación integral" con Estados Unidos.

"Llevaremos a la mesa todos los temas: el comercio sí, pero también la migración, y los temas de seguridad, incluyendo la seguridad de la frontera, las amenazas terroristas y el tráfico ilegal de drogas, armas y efectivo", expuso.

Pero Ríos Piter hizo hincapié en que, más allá de plantear los diversos temas, "no puede ser una negociación por partes".

"Pensar que se negocie por un lado el tema comercial y del otro lado el de migración y de otro el de seguridad, es equivocado", sentenció.

Explicó que el interés de Estados Unidos, por ejemplo, en el tema comercial "no tiene la misma dimensión que tiene la relación en materia de seguridad", y México podría aprovechar esa circunstancia como ficha de negociación.

"A ellos les preocupa el terrorismo, les preocupa una serie de cuestiones como compartir información, garantizar que el territorio de ambos países no sea una salvaguarda de acciones que les puedan generar inconveniencias a ellos", apuntó el legislador.

Refirió que México tiene una serie de convenios de colaboración en este campo. "La pregunta es ¿por qué seguirlo haciendo si el discurso y la posición de la nueva Administración (estadounidense) es de que México es un país prácticamente enemigo?", planteó.

Finalmente, dijo que el tercer pilar de la estrategia es buscar aliados en Estados Unidos, "no solamente en la sociedad, las iglesias, las organizaciones no gubernamentales, sino también en políticos, autoridades administrativas en las distintas entidades federativas que no ven con buenos ojos el discurso" hostil de Trump.

"Es una estrategia que tiene que asumir México y que hoy la Administración (de Peña Nieto) no ha tenido: busca conciliar donde hay un abusador, y el abusador, la historia siempre nos demuestra, termina abusando de aquel quien quiere conciliar", puntualizó.