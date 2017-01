Polémica en Argentina tras cambios en el régimen de días festivos por decreto

La modificación del régimen de días festivos en Argentina mediante un decreto del Gobierno continuó causando polémica hoy entre organizaciones sociales y de derechos humanos que consideran una ofensa el traslado de fechas como la que recuerda el golpe militar que dio inicio a la última dictadura.

"Un nuevo acto de autoritarismo político se vio reflejado en el decreto firmado por el presidente Mauricio Macri", quien "pertenece a una minoría colonizada y refleja en sus actos de Gobierno al sector que representa", expresó este martes en un comunicado el integrante del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM) de La Plata Ernesto Alonso.

A través de un decreto de necesidad y urgencia publicado ayer en el Boletín Oficial, el Gobierno eliminó los dos llamados "puentes" y consideró necesario "reformular el actual régimen" por lo que, además, trasladó aquellos festivos que caían en martes y miércoles al lunes anterior, y los que coincidían con jueves y viernes, al lunes siguiente.

Según explicó Presidencia, quedaron fuera de este mecanismo algunas fechas consideradas "inamovibles" por su significado histórico o religioso o por gozar de reconocimiento internacional, como ocurre con el 1 de enero, el Viernes Santo, el 1 de mayo o el 25 de diciembre, entre otros.

Sin embargo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia (24 de marzo), y el del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas (2 de abril) quedaron fuera de esta excepción, lo que despertó la polémica entre las organizaciones sociales y de derechos humanos del país.

"Tanto el 24 de Marzo como el 2 de Abril, se constituyeron en feriados por lo que representan en la memoria colectiva" y suponen "expresiones de la dignidad de un pueblo que defiende la democracia, que rinde homenaje a sus muertos y denuncia la usurpación colonial", señaló hoy el miembro de la CECIM.

Alonso consideró que la medida "desprecia el sentimiento" de los soldados que tuvieron que combatir en la contienda de 1982 contra Reino Unido por la soberanía de las islas, que se saldó con la muerte de 649 militares argentinos y 255 británicos.

Además, lamentó que desde la llegada al poder de Macri hace un año se estén produciendo "retrocesos" en torno a defensa de la soberanía argentina y denunció que existe "un claro plan de entrega de los recursos naturales" del país a los británicos.

En el caso del 24 de marzo, que conmemora el golpe militar que dio inicio a una cruenta dictadura (1976-1983), este año cae en viernes, por lo que se moverá al lunes 27 de marzo, un hecho que hoy repudió la presidenta de la asociación de derechos humanos Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

"Macri no es mi presidente, lo que él diga me importa un pito. El 24 de marzo vamos a convocar a toda la gente, más vale perder un día de trabajo que la dignidad. Tenemos que ir todos para demostrarle a él que a un pueblo movilizado no puede cambiarle la fecha porque quiera", aseveró en declaraciones a la radio FutuRock.

Por su parte, la exintegrante de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) Graciela Fernández Meijide le aconsejó al presidente "no tocar" este festivo porque afecta a "cuestiones muy sensibles".

"Si hay algo que en la Argentina nos tiene que quedar muy claro y machacarlo es la memoria, unidad de historia, de lo que nos pasó, porque en algún momento la sociedad toleró una violencia sin límites", afirmó en una entrevista publicada hoy en el diario Perfil.

Por otro lado, la diputada oficialista Elisa Carrió celebró la medida en declaraciones a la prensa realizadas este martes a las puertas de los tribunales de la capital argentina, donde aseguró que "la gente tiene que trabajar más porque en este país no trabaja nadie".