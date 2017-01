Más calidad y menos desigualdad, retos de educación en A. Latina para Unesco

Mejorar la calidad educativa sin dejar a nadie atrás y reparar la persistencia de brechas de "desigualdad", tanto entre países como en al interior de ellos, son los retos que afronta la educación en América Latina de cara a los próximos años, según explicaron hoy a Efe fuentes de la Unesco.

Junto a los ministros de Educación de los países de América Latina y el Caribe, autoridades de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) analizan entre hoy y mañana, en un encuentro en Buenos Aires, cómo contribuir a que la región camine hacia el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 de las Naciones Unidas.

"Uno de los temas fundamentales es la cuestión de la calidad. Lograr una mayor calidad en todo el sistema educativo es un trabajo a largo plazo pero ya los países lograron mucho en los años pasados", explicó a Efe Cecilia Barbieri, directora de la oficina de Educación para América Latina y el Caribe de la Unesco.

"Lo importante es reflexionar sobre lo que se logró y lo que es necesario cambiar para poder dar velocidad al logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Hay dimensiones fundamentales y es importante que todas estas dimensiones, a partir de la equidad, a partir de la relevancia, a partir de la pertinencia, avancen de manera paralela", continuó.

Para la Unesco, hay tareas urgentes a abordar, como la formación y el apoyo a los docentes, revisar el tipo de habilidades que hay que dar a los jóvenes en el siglo XXI y pensar en la educación como un ejercicio a desarrollar toda la vida.

La desigualdad es un factor clave, ya que aún hay importantes bolsones de vulnerabilidad dentro de cada Estado y diferentes puntos de partida en cada país de la región.

"Lamentablemente estamos observando en todo el mundo que hay un aumento de las desigualdades dentro de los países. Es un tema que necesita ser abordado con absoluta urgencia. No se logra calidad si uno no aborda el tema de la desigualdad. La calidad tiene que ser para todos", indicó la experta.

Tras una década y media con muchos avances en la región gracias al empujón de la financiación estatal -con logros como un importante aumento del acceso a la educación primaria y secundaria-, el cambio en las tendencias económicas en los últimos años ha hecho que el organismo vea "estancamiento" y augure "difícil" mantener el ritmo si no se toman medidas.

"Considerando que las condiciones económicas y socioeconómicas varían, uno tiene que pensar que lo que hemos logrado va a ser difícil mantenerlo en los próximos años. Por eso la reflexión es muy importante", recalcó.

En ese contexto, la Unesco estima fundamental la realización de encuentros como el que hoy iniciaron los ministros latinoamericanos y caribeños en Buenos Aires para planear, con una mirada integrada, un futuro que plantea "muchas preguntas aún sin respuesta.

"La región sabe dónde esta y sabe dónde quiere ir, lo importante es identificar cómo. Queremos dar formación para jóvenes que dentro de 20 años van a entrar en un contexto que aún no conocemos. Son objetivos tan ambiciosos y transformadores que si no hay esta fuerte coherencia y alianza entre todos no vamos a lograrlos", concluyó Barbieri.