Ocáriz, nuevo prelado del Opus Dei: continuidad sin diferencia en lo esencial

El nuevo prelado del Opus Dei, el español Fernando Ocáriz Braña, nombrado ayer por el papa Francisco, declaró hoy en Roma que la continuidad será la característica de su cargo y que "la diferencia" con sus predecesores no afectará a "nada esencial".

"La fórmula maestra es el pensamiento del fundador", Josemaría Escrivá de Balaguer, declaró Ocáriz a la prensa al término de su presentación a los medios.

"Así de sencillo, así de sencillo como idea. Luego en la práctica hay que esforzarse por hacerlo, claro", precisó Ocáriz, de 72 años, que era vicario auxiliar y que fue elegido el lunes durante el tercer congreso electivo de la prelatura del Opus Dei.

"La continuidad tengo necesariamente que hacerla porque, si no, no tendría sentido mi trabajo. La diferencia, pues, será necesariamente en cosas transeúntes, accidentales, en nada esencial", afirmó Ocáriz.

"Dependerá de las circunstancias, de los tiempos, de las personas, pero la sustancia tiene que ser la misma, aunque cambien modos de decir, de hacer las cosas, pero siempre con el mismo espíritu", explicó.

En su comparecencia ante la prensa en la Universidad de la Santa Cruz, en Roma, Ocáriz habló de los "desafíos" a los que se enfrenta como máximo responsable de esta organización católica: la juventud, la familia y la pobreza.

"Estoy tranquilo", añadió el nuevo prelado del Opus Dei, que sustituye a Javier Echevarría, quien falleció en la capital italiana el pasado 12 de diciembre.

Ocáriz también se refirió al empeño de avanzar en la unidad de los cristianos, en la línea impulsada por el papa Francisco, y recordó que en la organización que desde ahora lidera se permite que los no católicos aporten su trabajo.

El nuevo prelado aludió a que esa colaboración con otros fieles cristianos no católicos responde también a la voluntad del pontífice de "tender puentes".

Del papa contó que ha podido hablar con él en varias ocasiones, desde que Jorge Bergoglio era obispo de Buenos Aires, y que siempre le pareció una persona "seria, muy amable, sencillo, educado, que se veía claramente (que tenía) un interés profundo por la gente, un interés pastoral".

Ocáriz nació en París el 27 de octubre de 1944, hijo de una familia española exiliada en Francia durante la Guerra Civil y el más joven de ocho hermanos, según la biografía publicada por el Opus Dei.

A esa circunstancia aludió Ocáriz ante la prensa al responder a una pregunta sobre la cercanía que tuvo en el pasado el Opus Dei con personalidades del régimen de Francisco Franco en España.

"El Opus Dei no es ni franquista ni no franquista", consideró Ocáriz, quien dijo que la organización que dirige "no tiene ninguna relación con la política. Las personas individuales pueden tener las ideas políticas que quieran siempre que sean compatibles con ser católico".

El nuevo prelado del Opus es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Barcelona (1966) y en Teología por la Pontificia Universidad Lateranense (1969).

Obtuvo el doctorado en Teología, en 1971, en la Universidad de Navarra y ese mismo año fue ordenado sacerdote; es consultor de la Congregación para la Doctrina de la Fe desde 1986 y de otros dos organismos de la Curia romana: Congregación para el Clero (2003) y Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización (2011).

En 1989 ingresó en la Pontificia Academia Teológica y fue uno de los que iniciaron la Universidad Pontificia de la Santa Cruz (Roma), donde fue profesor ordinario (ahora emérito) de Teología Fundamental.

En los próximos días, el nuevo prelado propondrá a los congresistas los nombres de sus vicarios, así como los de los nuevos miembros de los consejos que le asistirán durante los próximos 8 años.