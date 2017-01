La Corte Suprema de Reino Unido dictamina que el gobierno no puede activar el Brexit sin consultar al Parlamento La máxima instancia judicial británica decidió que la primera ministra Theresa May no puede poner en marcha el proceso de negociaciones para la salida de la Unión Europea sin la previa aprobación de ambas cámaras. ¿Qué pasa ahora?