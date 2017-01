Los Óscar se reconcilian con el talento negro y admiten a Amazón en su club

Las candidaturas de la 89 edición de los Óscar mostraron la reconciliación de la Academia de Hollywood con el talento negro y saludaron el éxito audiovisual del gigante del comercio electrónico Amazon, que logró su primera nominación a mejor película por "Manchester By The Sea".

Tras la enorme polémica suscitada en 2015 y 2016 por la ausencia de actores afroamericanos nominados en las categorías de interpretación, los Óscar se inclinaron hoy ante los responsables de películas como "Moonlight", "Fences", "Hidden Figures" o "Loving"

Como muestra, Ruth Negga luchará al Óscar a mejor actriz por "Loving", Denzel Washington optará al galardón al mejor actor por "Fences" y Mahershala Ali ("Moonlight") parte como el gran favorito para hacerse con el premio al mejor intérprete secundario masculino.

Además, entre las aspirantes a mejor actriz de reparto figuran tres intérpretes negras: Octavia Spencer, por "Hidden Figures"; Naomie Harris, por "Moonlight"; y Viola Davis, por "Fences".

Detrás de las cámaras, cineastas negros como Barry Jenkins ("Moonlight") o Ava DuVernay (el documental "13 th") serán contendientes destacados, mientras que en puestos técnicos Bradford Young será el primer afroamericano en competir por el Óscar a mejor fotografía ("Arrival"), y Joi McMillon, por su trabajo con Nat Sanders, será la primera negra aspirante en montaje ("Moonlight").

En cambio, las nominaciones pasaron de puntillas por el trabajo de los artistas iberoamericanos ya que sólo optarán al Óscar el músico de origen puertorriqueño Lin-Manuel Miranda (mejor canción por "How Far I'll Go" de la cinta "Moana"), el mexicano Rodrigo Prieto (mejor fotografía por "Silence") y el cortometraje español "Timecode" de Juanjo Giménez.

Por su parte, Amazon logró hoy la primera nominación en la categoría de mejor película para un estudio surgido de un servicio de "streaming" (emisión en línea) gracias al filme "Manchester by the Sea" de Kenneth Lonergan, que recibió seis menciones.

Otro logro de "Manchester By The Sea" tiene que ver con el intérprete Matt Damon, que en esta cinta figura como productor y que, gracias a la nominación a mejor filme, se convirtió en el tercer artista en la historia en ser candidato en diferentes años a mejor película, mejor guión y mejor actor, algo que antes sólo habían logrado Warren Beatty y George Clooney.

Denzel Washington, director de ("Fences"), se unió hoy a Warren Beatty, Kevin Costner, Clint Eastwood, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio y Bradley Cooper como los únicos que han sido nominados al Óscar a mejor actor y mejor película por un mismo largometraje.

Aunque quien más sabe de marcas históricas es Meryl Streep, que por su actuación en "Florence Foster Jenkins" extendió su récord de la intérprete más nominada de la historia a 20 candidaturas.

La parte negativa en la igualdad de géneros, aunque los pronósticos ya apuntaban en este sentido, fue la ausencia de realizadoras entre los candidatos a mejor director.

Además, la actriz francesa Isabelle Huppert ("Elle") tratará de convertirse en la tercera artista extranjera en lograr el Óscar a la mejor interpretación femenina, algo que hasta ahora sólo consiguieron la italiana Sophia Loren y la también francesa Marion Cotillard.

Por último, "La La Land", favorita indiscutible con catorce menciones, se convirtió además en el primer musical con banda sonora e historia original en ser nominado a la mejor película desde "All That Jazz" (1979), mientras que el documental "O.J.: Made in America", con una duración de 7 horas y 47 minutos, es el filme más largo en la historia de los Óscar en luchar por una estatuilla.