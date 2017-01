Angelina Jolie donará su salario de una campaña publicitaria a proyectos humanitarios

La actriz Angelina Jolie ha decidido donar el salario que percibirá como imagen de la nueva campaña del perfume Mon Guerlain a una asociación benéfica aún sin especificar, aunque lo más probable es que se trate del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), para el que ella ejerce como embajadora de buena voluntad, o la Iniciativa para prevenir la violencia sexual.

"Guerlain Parfumeur, la marca de belleza francesa fundada en 1828, se siente orgullosa de anunciar que Angelina será el icono de su nueva fragancia para mujeres", reza la publicación en la cuenta de Instagram de la casa de cosmética con la que se ha hecho pública la colaboración.

Este será el primer trabajo de relevancia pública de la intérprete desde que se anunciara su separación de Brad Pitt, padre de sus seis hijos, que ha acabado dando paso a uno de los procesos de divorcio más mediáticos de la meca del cine.

Según apunta el portal E! News, Angelina ya se había mostrado receptiva a trabajar con la firma de belleza en 2015, mientras rodaba la película 'First They Killed My Father' en Camboya. Este nuevo proyecto traerá sin duda recuerdos agridulces a la actriz, ya que su propia madre -que falleció a consecuencia de un cáncer de mama y de ovarios en 2007- usaba habitualmente los polvos para el rostro de Guerlain.

Por su parte, su exmarido Brad Pitt también ha optado por volcarse en su trabajo humanitario tras el final de su matrimonio, acudiendo a un concierto solidario el pasado 17 de enero en Malibú con el objetivo de ayudar a recaudar dinero para una fundación que financia la investigación de la epidermólisis ampollosa, una enfermedad de la piel trasmitida genéticamente que provoca la aparición de ampollas, úlceras y heridas en la piel, en especial en las áreas mucosas al más mínimo roce.