"La La Land" empata el récord histórico de 14 nominaciones

La presidenta de la Academia, Cheryl Boone Isaacs, contó con la ayuda de Jennifer Hudson, Brie Larson, el mexicano Emmanuel Lubezki, Jason Reitman y Ken Watanabe para desvelar los nombres los nominados a las 89 edición de los Óscar.

Mejor actor principal: Ryan Gosling "La La Land", Casey Affleck (Manchester frente al mar", Denzel Washington "Fences", Viggo Mortensen "Captain Fantastic" y Andrew Garfield “Hasta el último hombre".

Mejor actriz principal: Emma Stone "La La Land", Natalie Portman "Jackie", Isabelle Huppert "Elle", Ruth Negga "Loving" y Meryl Streep "Florence Foster Jenkins".

Mejor actor de reparto: Mahershala Ali "Moonlight", Jeff Bridges "Comanchería", Lucas Hedges "Manchester frente al mar", Dev Patel "Lion" y Michael Shannon "Animales nocturnos".

Mejor actriz de reparto: Viola Davis "Fences", Naomie Harris "Moonlight", Nicole Kidman "Lion", Octavie Spencer "Figuras ocultas" y Michelle Williams "Manchester frente al mar".

Mejor fotografía: el mexicano Rodrigo Prieto por "Silence", la película del cineasta Martin Scorsese.

Mejor director: Damien Chazelle "La La Land" y Barry Jenkins "Moonlight", Kenneth Lonergan "Manchester by the Sea", Denis Villeneueve "Arrival" y Mel Gibson "Hacksaw Ridge".

Mejor película: "La La Land", "Moonlight", "Manchester frente al mar", "Arrival", "Fences", "Hidden Figures", "Lion", "Fences", "Hell or High Water" y "Hacksaw Ridge".

Mejor canción: Lin-Manuel Miranda por el tema "How Far I'll Go" de la cinta animada de Disney "Moana", Miranda competirá por la estatuilla frente a las canciones "Audition (The Fools Who Dream)" y "City of Stars", ambas del filme "La La Land", el tema "Can't Stop The Feeling" de la cinta "Trolls" y "The Empty Chair" del documental "Jim: The James Foley Story".

Mejor película animada: Kubo y las dos cuerdas mágicas, Valliana, Mi vida de Calabacín, La tortuga roja y Zootrópolis.

Mejor guion original: Taylor Sheridan "Comanchería", Damien Chazelle por "La La Land", Giorgos Lanthimos y Efthimis Filippou "Langosta", Kenneth Lonergan "Manchester frente al mar" y Mike Mills "20th Century Women".

Mejor guion adaptado: “La llegada”, “Fences”, “Figuras ocultas”, “Lion” y “Moonlight”.

Mejor película de habla no inglesa: “El viajante” (Irán, Asghar Farhadi), “Toni Erdmann” (Alemania, Maren Ade), “Land of Mine” (Bajo la arena) (Dinamarca, Martin Zandvliet), “Tanna” (Australia, Bentley Dean, Martin Butler) y “Un hombre llamado Ove” (Suecia).

Mejor diseño de producción: “La llegada”, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, “¡Ave, César!”, “La La Land” y “Passengers”.

Mejor vestuario: “Aliados”, “Animales fantásticos y dónde encontrarlos”, “Florence Foster Jenkins”, “Jackie” y “La La Land”.

Mejor montaje: “La llegada”, “Hasta el último hombre”, “Comanchería”, “La La Land” y “Moonlight”.

Mejor efectos visuales: El libro de la selva (Walt Disney Pictures) – Robert Legato, ASC, Andrew R. Jones, Adam Valdez, Dan Lemmon, Rogue One: Una historia de Star Wars (Walt Disney), Captain Amercia: civil war (Marvel) – Dan DeLeeuw, Dan Sudick, Russell Earl, Greg Steele, Kubo y las dos cuerdas mágicas (Laika) y Doctor Strange (Marvel) – Stephane Ceretti, Paul Corbould, Richard Bluff, Vince Cirelli.

Mejor maquillaje y peluquería: “A Man Called Ove”, “Star Trek: Más allá” y “Escuadrón Suicida”.

Mejor montaje de sonido: “La llegada”, “Marea negra”, “Hasta el último hombre”, “La La Land” y “Sully”.

Mejor mezcla de sonido: “La llegada”, “Hasta el último hombre”, “La La Land”, “Rogue One: Una historia de Star Wars” y “13 horas: Los soldados secretos de Bengasi”.

Mejor banda sonora: “Jackie”, “La La Land”, “Lion”, “Moonlight” y “Passengers”.

Mejor documental: “O.J.: Made in America” – Ezra Edelman, “Life animated”, “13th”, “Fire at Sea” y “I Am Not Your Negro” – Raoul Peck.

Mejor cortometraje “Timecode” de Juanjo Giménez, “Sing” (Mindenki) de Kristof Deák, “Ennemis Intérieurs” de Sélim Azzazi, “La Femme et le TGV” de Timo von Gunten y “Silent Nights” de Aske Bang.

Mejor corto documental: “Extremis”, f/8 Filmworks en asociación con Motto Pictures; “Joe’s Violin”, Lucky Two Productions; “Watani: My Homeland”, ITN Productions; “The White Helmets”, Grain Media y Violet Films y “4.1 Miles”, University of California, Berkeley.

Mejor cortometraje animado: “Blind Vaysha”, “Borrowed Time”, “Pear Cider and Cigarettes”, “Pearl” y “Piper”.