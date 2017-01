Rubén Pardo: "El proyecto me gusta para seguir creciendo y ayudar al Betis"

El centrocampista de la Real Sociedad Rubén Pardo, que jugará cedido en el Real Betis lo que queda de temporada, afirmó esta tarde en su presentación que "el proyecto" que le han presentado le "gusta para seguir creciendo y ayudar" al equipo sevillano.

El riojano, de 24 años, señaló en la sala de prensa del estadio Benito Villamarín que "había otros equipos", pero que valoraron "esta opción sin dudarlo".

"He jugado varias veces aquí y desde el primer momento mi familia, yo y mis agentes lo tuvimos claro. He seguido al equipo. Ha tenido partidos mejores y peores, pero creo que se puede hacer un gran año. Últimamente no he tenido la oportunidad de jugar en la Real todos los fines de semanas y necesitaba jugar, y creo que aquí puedo hacerlo y seguir creciendo", argumentó.

Rubén Pardo apuntó que ya el miércoles trabajará por primera vez con sus nuevos compañeros y que está en plenas condiciones físicas para jugar si el entrenador, Víctor Sánchez del Amo, lo considera oportuno.

"Me encuentro bien en las tres posiciones del centro del campo. Me gusta ver el juego de cara y disfruto más en esa posición, pero jugaré dónde me ponga Víctor, si es más arriba pues más arriba y si es por delante de la defensa pues también", explicó el nuevo futbolista bético.

Rubén Pardo llegó este martes a Sevilla y directamente se trasladó una clínica para pasar los reconocimientos médicos antes de formalizar su cesión al Real Betis.

El jugado, que sólo ha participado en cuatro encuentros oficiales -tres de Liga y uno de Copa- en lo que va de temporada, llega al Betis cedido hasta la conclusión de esta campaña sin opción de compra.

Rubén Pardo Gutiérrez (Logroño, 22 de octubre de 1992) ha sido internacional con España en las categorías sub-17, sub-19 y sub-21 y llegó a la Real Sociedad con 12 años, mientras que debutó con el primer equipo en 2011 y desde entonces ha disputado 158 encuentros, anotando cinco goles.