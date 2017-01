McIlroy estará de baja más de un mes por lesión y espera reaparecer en México

El norirlandés Rory McIlroy, actual número 2 mundial, estará de baja hasta principios de marzo por una molestias en las costillas, y espera reaparecer en la primera prueba de las Series Mundiales, que se disputará en la Ciudad de México, informa el PGA Tour.

El actual campeón de la FedExCup del PGA Tour comenzó a sentir molestias durante su primer torneo de 2017, el Abierto de Sudáfrica, que se disputó del 12 al 15 de enero y en el que, pese a todo, acabó segundo tras perder en un desempate con el inglés Graeme Storm.

El norirlandés se sometió luego a unas pruebas médicas que revelaron una fractura por estrés en las costillas que le impidió jugar los dos siguientes torneos que tenía previstos: el Campeonato de Abu Dabi y el Dubai Desert Classic.

"Ni siquiera puedo correr porque me duele todo. Este martes he estado practicando por primera vez con el 'putter'; es el único contacto con el golf que he tenido desde el diagnóstico", explica McIlroy en la web del circuito.

Asimismo, McIlroy, ganador de cuatro 'majors', revela que la lesión la sufrió en diciembre, mientras estaba probando material y hacía cambios en el 'swing'.

"Quiero regresar suavemente. México es el lugar perfecto para hacerlo porque es un torneo a cuatro rondas sin corte; allí podré comprobar cómo me siento. Después de ese torneo descansaré una semana. Todo apunta a que en México estaré al 100 %", explica

El WGC-Mexico Championship se juega del 2 al 5 de marzo en el Club de Golf Chapultepec.