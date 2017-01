Berizzo confirma el interés por Ricky Álvarez y Belfodil

El argentino Eduardo "Toto" Berizzo, entrenador del Celta de Vigo, ha admitido este martes el interés por incorporar al argentino Ricky Álvarez (Sampdoria) o el argelino Ishak Belfodil (Standard de Lieja) en este mercado invernal, si bien matizó que no son las únicas opciones que maneja la dirección deportiva que lidera Felipe Miñambres.

"Muchos futbolistas nos interesan, los que nombra también porque son muy buenos futbolistas y podríamos imaginar contratarlos. Esperemos que nos enfoquemos en alguien y lo logremos", indicó el técnico en rueda de prensa.

Berizzo sigue esperando la llegada de un volante que reemplace al chileno Fabián Orellana, al que ha apartado del equipo por "una falta de respeto inaceptable" y al que el club busca una salida antes de que se cierre el mercado.

El entrenador del Celta también habló de la decisión del presidente y máximo accionista, Carlos Mouriño, de no vender su paquete accionarial mayoritario del club al grupo inversor chino que le había presentado una oferta.

"Me parece muy bien. Si su criterio es ese y es lo mejor para el club, me alegro mucho", manifestó Berizzo, quien, en todo caso, aseguró que esto no influye "nada" en las negociaciones para su renovación -finaliza contrato al finalizar esta temporada- porque "son cosas diferentes".