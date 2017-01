El Sunderland ficha al defensa inglés Joleon Lescott hasta final de curso

El Sunderland ha hecho oficial este martes el fichaje del defensa internacional inglés Joleon Lescott, antiguo jugador de Manchester City, Everton y Aston Villa, entre otros, hasta final de temporada.

Lescott, de 34 años, que se encontraba sin equipo, llega al colista de la Premier League con un contrato de seis meses, hasta el próximo 30 de julio.

En el Sunderland, el veterano zaguero, internacional en 26 ocasiones con Inglaterra, se reencontrará con David Moyes, quien fuera su entrenador en el Everton entre 2006 y 2009.

"Estoy feliz de estar aquí. Hablé con el entrenador la semana pasada me preguntó si estaba interesado en fichar y le dije que sí. Cualquier futbolista quiere jugar en la Premier League", señaló Lescott, en unas declaraciones a la página web de su nuevo equipo.

El central zurdo, que lucirá el dorsal número '15', llevaba sin equipo desde noviembre del pasado año, cuando el AEK Atenas, con el que sólo disputó cuatro partidos, rescindió su contrato.

"Fue una experiencia diferente, que no salió del todo bien, y ahora estoy encantado de regresar a la Premier League", aseguró. "Hablé con David el jueves y me preguntó cómo estaba. Físicamente estoy bien, ya que he estado entrenando en la ciudad deportiva del Manchester City. Un día después vine, me ejercité con el preparador físico y ahora estoy aquí. Estoy muy contento de trabajar de nuevo con David", indicó.

Lescott, ganador de dos títulos de liga con el Manchester City, se ha convertido en el primer fichaje invernal del Sunderland, colista de la Premier League, a tres puntos de la salvación.