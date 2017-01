James sufre ahora una sobrecarga en la pierna izquierda

El colombiano James Rodríguez, al que se esperaba que se reincorporase esta semana a los entrenamientos del Real Madrid y que pudiese reaparecer este miércoles en Balaídos en Copa del Rey, ha vuelto a sufrir un nuevo percance muscular que le mantiene de baja, ahora por una sobrecarga en su pierna izquierda.

Cuando James se acercaba a su regreso, tras recuperarse de los problemas del sóleo de su pierna derecha, de nuevo un problema muscular, el tercero de 2017, le hace frenar su vuelta.

Lo confirmó este martes el técnico Zinedine Zidane en rueda de prensa, después de afirmar la pasada semana que se sumaría al grupo en el entrenamiento del lunes y no poder contar con el centrocampista colombiano dos días seguidos.

"Se ha resentido de la otra pierna pero es una sobrecarga, no una lesión. Es lo bueno, pero cuando tienes algo en una pierna siempre carga la otra. Es lo que le ha pasado", manifestó Zidane.

Zidane lamentó la baja de James por quinto partido consecutivo, después de que se lesionase ante el Granada y sufriese una recaída en el sóleo derecho.

"Me habría gustado que estuviese con nosotros, dije que el lunes volvía al grupo y al final no es así. Él no está contento porque quiere estar pero espero que sea poca cosa. Está cargado y nada más", explicó.