Eln anuncia que no se someterá a la Jurisdicción Especial para la Paz

Aunque desde el Gobierno y el Congreso han manifestado, que por ejemplo, la Jurisdicción Especial para la Paz y la ley de amnistía se aplicarán en un futuro para el Eln, en esa guerrilla aseguran todo lo contrario e indican que deberán tener un nuevo modelo de justicia transicional.

Aurelio Carbonell, integrante de esa organización dijo en diálogo con Agencia de Noticias RPTV que no se dejarán imponer condiciones y que la negociación con ellos será muy distinta a la que ya culminó con las Farc.

“Eso no será así, como nos vamos a someter a algo que no negociamos, eso lo pactaron con las Farc. Con nosotros es lo que se hable en la mesa, el Gobierno pudo dialogar con las dos guerrillas pero no lo quisieron así. No nos vamos a someter a esa justicia”.

Frente al tema de los tiempos de la negociación, Carbonell, explicó que el balón está en la cancha del Gobierno y que de eso dependerá el avance de los diálogos.

“Eso depende del Gobierno y las clases dominantes, si ellos quieren arreglar esto se hará muy rápido, pero si ponen problemas se puede alargar”. Precisamente Carbonell explicó que ante el cambio de Gobierno que se hará en Ecuador, los Elenos esperan que el próximo presidente de ese país apoye la negociación.

Así mismo el negociador del Eln se mostró de acuerdo en que el presidente Juan Manuel Santos, haya invitado a un uribista a la mesa de diálogo. “Nosotros le decimos al sector del Centro Democrático en cabeza del expresidente Álvaro Uribe, que vengan y busquemos una salida al país. Estamos dispuestos a dialogar con todos los sectores para buscar la paz”.

La mesa de negociación será instalada el próximo 7 de febrero en Quito, Ecuador, y al día siguiente empezará el estudio de la agenda pactada entre las partes en un primer ciclo que podría durar 40 días.