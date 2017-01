Universidades de Miami reciben un gran patrimonio histórico para exposición

Dos universidades de Miami recibieron hoy una colección valorada en 30 millones de dólares por parte de la fundación del filántropo Jay Kislak, que les entregó centenares de libros raros, mapas y manuscritos relativos a la historia de Florida y el Caribe.

Las primeras ediciones de la carta que envió Colón en 1493, un atlas de Ptolomeo de 1486 que el descubridor de América también pudo haber utilizado o un libro de 1521 que describe con detalle la isla de Cuba, son algunos de los tesoros que se exhibirán de manera permanente en la Universidad de Miami y el Miami Dade College.

Kislak, que ha ido coleccionando una ingente cantidad de patrimonio histórico a lo largo de los años, aseguró en un comunicado que la alianza con ambas universidades es "ideal" porque tanto los residentes del condado de Miami-Dade como los millones de visitantes que atrae Miami podrán "disfrutar" de los documentos.

Cada una de las dos instituciones recibió una copia de la primera edición de la famosa carta escrita por Colón en 1493, en la que describe por primera vez sus descubrimientos en el Nuevo Mundo a los Reyes Católicos de España.

Esa es la joya de la corona de dos exposiciones paralelas que también incluyen multitud de rarezas de la exploración, la navegación y las primeras etapas de la historia del descubrimiento de América.

Otra pieza destacada es una edición de "Cosmographia", del astrónomo clásico greco-egipcio Claudio Ptolomeo.

El atlas donado está datado en 1486, pocos años antes de que Cristóbal Colón utilizó una copia similar para guiarse por el mar durante el viaje en el que se topó con el nuevo continente.

Cuba también está presente en la amplia colección que recibieron las universidades.

En concreto, la Fundación entregó un libro escrito en 1521 por el italiano Pedro Mártir de Anglería, quien describió la isla de Cuba y escribió los primeros relatos de las exploraciones españolas en el Caribe y Suramérica.

Además de la época colombina, la parte de la colección ofrecida por Jay I. Kislak también abarca elementos de la historia anglosajona de América, como el "The Principal Navigations, Voyages and Discoveries of the English Nation" (1589), en el que el escritor inglés Richard Hakluyt defiende la colonización británica de América del Norte.

Las exposiciones permanentes estarán ubicadas en la Biblioteca Richter de la Universidad de Miami y en la Torre de la Libertad del Downtown de Miami del Miami-Dade College.

En 2004, la Fundación Jay I. Kislak, que preside el propio Kislak, donó más de 3.000 objetos similares a la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos que ahora forman parte de una exposición mayor y programas académicos en Washington D.C.

El presidente de la Universidad de Miami, Julio Frenk, agradeció a Jay Kislak su "extraordinaria visión" y la "devoción" de toda una vida para crear una colección "académica y culturalmente significativa".

Según Frenk, el material donado muestra "la rica historia de la Florida y el Caribe".

El académico mexicano señaló la importancia con el Miami-Dade College en esta colaboración, porque unidos podrán "vincular" la comunidad actual del Sur de Florida con la "historia y cultura" del lugar.

Por su parte, el presidente del Miami-Dade College, Eduardo Padrón, declaró que la institución pública se siente "honrada y privilegiada" por recibir "una donación tan significativa y trabajar con colaboradores tan magníficos".

"En una comunidad diversa como la nuestra, sentimos la responsabilidad de acoger y compartir el arte, cultura e historia con nuestros estudiantes, profesores y residentes", explicó.