Malasia se retracta de oferta de recompensa por encontrar avión desaparecido

El Gobierno malasio se retractó hoy de la propuesta de recompensar a grupos privados que encontraran los restos del avión desaparecido de Malaysia Airlines, cuya búsqueda en el océano Índico fue cancelada la semana pasada.

El ministro de Transporte malasio, Liow Tiong Lai, atribuyó a una opinión personal de su viceministro, Abdul Aziz Kaprawi, la propuesta de recompensar a quién encontrara el fuselaje y aseguró que esta no fue planteada por el Ejecutivo.

"El Gobierno (malasio) no había decidido nada. Fue el punto de vista personal del viceministro, no del Gobierno. No hemos adoptado una decisión de ese tipo", dijo Liow, según la cadena ABC.

El ministro malasio hizo las declaraciones en Australia, donde se reunió con su homólogo australiano, Darren Chester, para abordar la suspensión de la búsqueda del avión desaparecido en marzo de 2014 con 239 personas a bordo.

Malasia, Australia y China anunciaron el pasado martes la suspensión del operativo una vez concluido sin éxito el rastreo de 120.000 kilómetros cuadrados de lecho marino en una remota zona del Índico.

La búsqueda del avión, que duró casi tres años, terminó hoy oficialmente con la llegada del barco Fugro Equator al puerto australiano de Fremantle, donde fue recibido por los dos ministros que dieron las gracias a todo el personal implicado en la operación.

"Ha sido un esfuerzo de rastreo extraordinario en uno de los lugares más inhóspitos del mundo", dijo Chester tras recibir a la tripulación del Fugro Equator, según ABC.

Liow y Chester tienen previsto reunirse más tarde con familiares de pasajeros del avión, quienes ayer iniciaron una campaña para presionar a las autoridades malasias y australianas para que prosiga la búsqueda.

La suspensión fue decidida pese a que la Oficina Australiana para la Seguridad en el Transporte (ATSB, sigla en inglés), que lideraba la búsqueda, recomendó el 20 de diciembre extenderla a un área de 25.000 kilómetros cuadrados al norte de la zona rastreada hasta el momento.

La búsqueda, la de mayor envergadura y más difícil de la historia, ha costado más de 151 millones de dólares (141 millones de euros).

El avión de Malaysia Airlines desapareció el 8 de marzo de 2014, unos 40 minutos más tarde de despegar de Kuala Lumpur rumbo a Pekín y después de que alguien apagara los sistemas de comunicación y virara el aparato.

Hasta el momento, se han recuperado algunas piezas arrastradas por las corrientes del Índico hasta playas de la isla francesa de Reunión, Mozambique, Mauricio, Sudáfrica y la isla Pemba (Zanzíbar), en la parte oriental de África.