Cada vez más cadenas de TV siguen el modelo de Netflix para ver series en maratón

Las cadenas de televisión tradicionales están siguiendo la estela de Netflix distribuyendo todos los episodios nuevos de una serie a la vez, en un intento de seducir a los espectadores ansiosos por un maratón de capítulos y que no quieren esperar una semana para ver la siguiente entrega.

La jugada supone un desafío directo para Netflix y es una alternativa para que las cadenas televisivas más tradicionales logren alcanzar a consumidores jóvenes y nativos digitales que insisten ver los programas a su gusto.

La cadena Freeform de Walt Disney Co, dirigida a un público más joven, puso la temporada completa del nuevo drama de ciencia ficción "Beyond" en las plataformas digitales de pago el pasado 2 de enero, la primera vez que hacía algo así. El 10 de enero ya estaba lista para encargar una segunda temporada.

"Hay momentos en los que es verdaderamente difícil tomar una decisión sobre una renovación", dijo el presidente de Freeform, Tom Ascheim, al anunciar el cambio en un evento de la Asociación de Críticos de Televisión. "Este no es uno de esos momentos".

Aproximadamente 14 millones de personas vieron "Beyond" en televisión y por internet en su primera semana. Unas 745.000 han terminado ya la temporada en varias plataformas, dijo la red.

En su informe de ingresos de esta semana, Netflix destacó la creciente competencia por parte de los rivales que están adoptando esta estrategia. La británica BBC, por ejemplo, anunció este mes que distribuirá temporadas completas de las series principales en su plataforma digital antes de emitirlos en sus canales tradicionales.

"Suponemos que HBO no está muy por detrás de BBC", añadió Netflix. Un portavoz de HBO, propiedad de Time Warner Inc , no quiso hacer declaraciones.

"En resumen, se está convirtiendo en un mundo de televisión online, que presenta tanto desafíos como oportunidades para Netflix mientras nos esforzamos por ganar cuota de pantalla" dijo Netflix.