Muere a los 75 años Gorden Kaye, protagonista de la serie "Allo 'Allo!"

El actor británico Gorden Kaye, conocido por su papel protagonista en la serie clásica de la BBC "Allo 'Allo!", ha muerto a los 75 años, informó hoy su antiguo representante a la cadena pública del Reino Unido.

Kaye, que participó en los 84 episodios de la serie ambientada en la Francia ocupada durante la Segunda Guerra Mundial, falleció esta mañana en una residencia.

El actor, nacido en el condado de Yorkshire (norte de Inglaterra) el 7 de abril de 1941, interpretó en "Allo 'Allo!" a René Artois, un resistente antinazi propietario de la cafetería donde se desarrollaba la acción de la serie, emitida en los años ochenta.

Su último trabajo como actor se remonta a 2007, cuando se grabó un episodio especial de la exitosa serie en el que se reencontraron algunos de los miembros del reparto original.

Kaye participó además en diversas producciones para televisión, como los filmes "Much Ado About Nothing" (1984), "The Life and Death of King John" (1984) y "The Tale of Little Pig Robinson" (1990), así como en la película "Brazil", dirigida en 1985 por el miembro de los Monty Python Terry Gilliam.