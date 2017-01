Festival Santiago A Mil finalizó con la presencia de 332.000 espectadores

La 24 versión del Festival Internacional Santiago a Mil concluyó tras haber ofrecido 344 funciones teatrales, 81 presentaciones artísticas y la participación de grupos teatrales de 26 países, que reunieron a 332.000 espectadores, informaron hoy los organizadores.

La edición 2017 del Festival, realizada bajo el lema "Sin Fronteras", contó con visitantes provenientes de países de los cinco continentes, entre ellos Haití, República Democrática del Congo, Palestina, Siria, Líbano y Hungría, que asistieron por primera vez.

"Con nuestro lema 'sin fronteras', nos hicimos cargo de lo que está pasando en el mundo, en nuestro país, en nuestras ciudades que se han poblado de migrantes", afirmó Carmen Romero, directora ejecutiva de la Fundación Santiago a Mil, que organiza el evento.

"También de la porosidad de las artes escénicas contemporáneas. El festival buscó convocar, acoger, reunir y la respuesta calurosa del público, en las salas y espacios públicos, nos confirmó que tomamos el camino correcto", precisó Romero en un comunicado.

Durante 20 días, las principales ciudades de Chile fueron testigos de las 156 funciones gratuitas y 188 pagadas. Entre las sorpresas del evento destacan el dúo musical compuesto por Daymé Arocena, representantes de la música cubana que compartió escenario con la destacada artista nacional, Ana Tijoux.

También bajo la premisa de que no existen fronteras entre las artes escénicas se presentó la exposición Paisajes imaginados del artista haitiano Edouard Duval-Carrié, que reúne pinturas, grabados, instalaciones y esculturas que adaptan la iconografía habitual de la isla y que logro congregar 5.000 personas.

Otro hito de Santiago a Mil 2017 fue la presencia de uno de los directores de teatro más grandes de la escena europea contemporánea, el alemán Thomas Ostermeier, con las aclamadas obras "Die Ehe der Maria Braun" (El matrimonio de María Braun) con más de 2.900 espectadores y "EinVolksfeind" (Un enemigo del pueblo), de Henrik Ibsen, con más de 2.800 asistentes en la capital chilena.

En salas, la versión 2017 de Santiago a Mil convocó a 55.500 personas, con un aumento de 14 % de público en relación con la edición 2016. Entre los espectáculos con mayor cantidad de público destacan "Sutra" con 4.492 concurrentes y "BlancheNeige" (Blancanieves) con 3.723 personas.

Entre los montajes internacionales que atrajeron más público destacan también Death comes through the eyes (La muerte a través de los ojos) de la ZouzakTheater Company, Tarascones dirigida por Ciro Zorzoli y Campo Minado de Lola Arias, ambos argentinos.

En el caso de las obras chilenas, lideraron Donde viven los bárbaros de Pablo Manzi; Xuárez, dirigida por Manuela Infante, y Feos, de Guillermo Calderón y dirigida por Aline Kuppenheim.

En los espectáculos gratuitos la participación de espectadores fue elevada: 232.021 personas se reunieron para tomarse el espacio público y disfrutar de los espectáculos de Santiago a Mil 2017.

Entre las presentaciones que reunieron mayor cantidad de personas se cuenta: "Dundu - Luz de vida" con 39.300 asistentes, "The color of time" con 35.700, "Arktika" con 31.300, "31 Minutos: Romeo y Julieta" con 28.500, "Inti Illimani Histórico - Bailando" con 18.100 y "los Monjes Shaolin" con 14.100 espectadores.

La jornada de despedida incluyó un homenaje al fallecido dramaturgo chileno Juan Radrigán y su obra "Fantasmas borrachos en concierto", un clásico de la dramaturgia local, que se presentó en la Plaza de la Constitución ante 2.500 espectadores que presenciaron esta historia de amor, muerte y marginalidad que bien retrata el universo creativo de Radrigán.