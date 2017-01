“Sobreviví a un infierno”: exsecuestrado

Nelson Bermeo Vargas, rescatado por las Fuerzas Militares cuatro días después de su secuestro en el Caquetá, contó que sus captores exigían por su liberación $300 millones. Y se identificaban como disidentes de las Farc.

“El tal ‘Negro’ (uno de los secuestradores) me decía que era de las Farc, pero que era disidente, que ellos no se iban a desmovilizar, me lo decía cada rato, expresaba que seguirían en la lucha y lo iban a demostrar”, contó este ganadero que fue secuestrado desde el martes pasado en Albania, Caquetá, y rescatado por las Fuerzas Militares en San José del Fragua este viernes.

“Le doy gracias a Dios, al Gaula militar porque gracias a ellos estoy en la libertad…eso fue un infierno, duré cuatro días secuestrado. Desde el martes casi no comía nada, el último desayuno fue una galleta de leche. Solo eso me dieron. Así era todos los días”.

A Nelson Bermeo le exigían $300 millones, “pero siempre les decía que no tenía ese dinero. Les manifestaba que mi ganado no valía todo eso y me dieron una cachetada”.

Aunque el ganadero dice que sus secuestradores se identificaban como disidentes de las Farc, el Ejército insiste en que era delincuencia común. Uno de los secuestradores capturados dijo en la Fiscalía que no tenían nada que ver con la guerrilla.