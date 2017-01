Excandidato a Presidencia de Chile demanda al Estado por muerte de su padre

El dos veces candidato a la presidencia de Chile Marco Enríquez-Ominami, ingresó en el Juzgado del Crimen de Santiago una demanda contra el Estado de Chile por la muerte de su padre, Miguel Enríquez, líder del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), informan hoy medios locales.

El texto exige el pago de 100 millones de pesos (unos 152.000 dólares) como reparación por el fallecimiento de su progenitor, ocurrido el 5 de octubre de 1974, en un enfrentamiento con agentes de la temible Dirección de Inteligencia Nacional (DINA).

Según publica hoy El Mercurio, la querella, que fue interpuesta el pasado 11 de enero a través del abogado Hernán Fernández, va dirigida al ministro (juez especial) Mario Carroza, quien investiga la participación de exmiembros del órgano represor de la dictadura en el deceso del líder del MIR.

En diciembre pasado, el magistrado dictó acusación contra César Manríquez Bravo, Miguel Krassnoff Martchenko, Teresa del Carmen Osorio y Rodolfo Ibáñez, como autores del delito.

Los argumentos para demandar al fisco se centran en los daños morales sufridos por el exparlamentario, desde su niñez hasta la adolescencia, cuando regresó del exilio.

En parte del documento se señala que a Enríquez-Ominami "se lo juzgaba por lo que hacía o por lo que no podía hacer. Por no ser el heredero que esperaban de su padre, fue también agredido y hostigado".

Al comentar la decisión, Marco Enríquez-Ominami (ME-O), afirmó que lo consultó con su círculo familiar más íntimo.

"Es una decisión personal que no es a nombre de la familia. Soy yo quien decidió dar este paso (...) Me causa mucho dolor. No es que uno disfrute a los 43 años revivir el asesinato de su padre", aseveró.

En caso de ser concedida la reparación a ME-O, la demanda aclara que los dineros serán destinados "a una institución humanitaria privada dedicada a la protección y defensa de los derechos de los niños y niñas residentes o inmigrantes en Chile".

Miguel Enríquez, que tras el golpe militar del 11 de septiembre de 1973 rechazó la idea del asilo político en embajadas extranjeras y condenó el exilio del país, murió tras recibir 10 impactos de bala por parte de los agentes de Augusto Pinochet.

Alrededor de 3.200 chilenos murieron a manos de los represores durante la dictadura (1973-1990), según un informe oficial.

Además, 1.192 figuran como detenidos aún desaparecidos, mientras otros 33.000 fueron torturados y encarcelados por causas políticas.