Joe Manganiello cantó para Sofía Vergara en la fiesta de su 40 cumpleaños

A diferencia de otros cumpleañeros que se limitan a ser meros espectadores y a dejarse agasajar durante unos festejos tan especiales, el actor Joe Manganiello estaba decidido a jugar un papel mucho más activo durante la fiesta con la que puso el broche de oro al día de su 40 cumpleaños, por lo que no dudó en reunirse con sus compañeros de la banda de rock Steel Panther para ofrecer un improvisado concierto ante todos los asistentes al evento y, sobre todo, dejar gratamente sorprendida a su esposa, la actriz Sofía Vergara.



"Hice algo parecido en mi boda, canté 'Sweet Child o' Mine' con mi banda para declararle mi amor a Sofía. Aunque en principio no tenía muchas ganas de cantar en mi cumpleaños, ellos empezaron a tocar la misma canción y no me pude negar a subir al escenario. Le encantó", reveló el musculoso intérprete al programa 'Extra', antes de dar a conocer otra de las versiones más destacadas que interpretaron sus buenos amigos.



"Hicieron una versión heavy metal, muy del estilo de los 80, de la canción de los Backstreet Boys 'I Want It That Way', que fue alucinante. El director de mi película 'Magic Mike XXX' estaba ahí y de la emoción que tenía, subió también al escenario para grabarlo todo con su cámara. Fue una fiesta impresionante, no me puedo quejar", apuntó en la misma conversación.



El marido de la exuberante estrella colombiana también quiso presumir abiertamente de ingenio asegurando que el título de su multitudinaria celebración, 'Joechella', se le ocurrió a él mismo mientras trataba de buscar un nombre que estuviera ligado de alguna forma a su pasión por la música.



"Sabía que mis amigos de Steel Panther iban a tocar en mi fiesta, así que otro amigo y yo empezamos a hacer una tormenta de ideas para sacar un nombre divertido, y al final se nos ocurrió el de 'Joechella Music & Arts Festival'", explicó en tono jocoso.



Esta no es ni mucho menos la primera vez que Joe y Sofía ejercen de perfectos anfitriones en su hogar de Los Ángeles para congregar a buena parte de sus allegados en torno a toda clase de fiestas temáticas, ya que sin ir más lejos el verano pasado era la extrovertida artista quien decidía festejar su 44 cumpleaños con una celebración cuyo concepto giraba alrededor del color y el sabor de los limones.



Tanto es así, que además de animar a su hijo Manolo a lucir para la ocasión un traje que destacaba fundamentalmente por su exótico estampado frutal, la estrella televisiva acabó robándole el sombrero amarillo chillón que en principio servía para complementar el atuendo del joven, al tiempo que documentaba todo el evento en Snapchat con un filtro que enmarcaba la imagen entre limones.



Por si eso no fuera suficiente, Sofía tuvo la oportunidad de degustar una impresionante tarta cuya cúspide venía presidida por una gran flor comestible, así como disfrutar de la presencia de una barra llena de chupitos del sabroso licor italiano Limoncello.