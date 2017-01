Las 5 claves de la decimonovena jornada

Las 5 claves de la decimoctava jornada de LaLiga Santander, la máxima categoría del fútbol español, fueron:

Madrid, 22 ene (EFE).- Las 5 claves de la decimoctava jornada de LaLiga Santander, la máxima categoría del fútbol español, fueron:

1. EL SEVILLA NO SE RINDE Y REGISTRA NÚMEROS HISTÓRICOS:

El Sevilla sigue firme en su empeño por no bajarse del carro que le acredita como candidato a luchar por el título ante los todopoderosos Real Madrid y Barcelona. Su victoria en Pamplona ante Osasuna por 3-4 mantuvo a los hombres de Jorge Sampaoli casi en lo más alto de la clasificación.

Con 42 puntos al final de la primera vuelta, ha conseguido un registro histórico: jamás en sus 73 temporadas en Primera División logró sumar una cifra tan alta. Por calidad, insistencia, trabajo y lucha, el Sevilla es, de momento, un candidato al título. Con un partido más, está un punto por debajo del Real Madrid.

2. SERGIO RAMOS SE DESQUITA Y SOSTIENE AL REAL MADRID:

Después de perder dos encuentros seguidos ante Sevilla en Liga y frente al Celta en la Copa del Rey, se avistaba una crisis en el Real Madrid. El Málaga acudió a la cita del Santiago Bernabéu como una posible víctima de la necesidad de los hombres de Zidane por conseguir una victoria contundente.

Sin embargo, completó un gran partido y creó muchísimos problemas a un equipo que salió a flote gracias al empuje de Sergio Ramos, que con dos cabezazos dio la victoria al conjunto blanco. Si la semana anterior se marcó un gol en propia meta que abrió la remontada del Sevilla, este sábado se erigió como protagonista máximo de un equipo que en muchas ocasiones se ha salvado gracias al empuje del jugador sevillano.

3. JUANMI JIMÉNEZ, GOL CON AROMA EUROPEO

El jugador de la Real Sociedad no comenzó bien la temporada. Tardó en arrancar y sumó once encuentros, muchos de ellos suplente, en los que no marcó ni un sólo gol. Sin embargo, despertó el primer día de diciembre de 2016 con un doblete en Copa ante el Valladolid y desde entonces ha engordado sus cifras de manera exponencial. En Liga marcó al Valencia, al Granada, al Málaga y, este domingo, al Celta de Vigo. Sumado al tanto de Granada, son cinco más otros tres de la Copa.

En esta ocasión, su gol al Celta fue de oro. La Real ganó 1-0 y se mantuvo en la quinta plaza con 35 puntos, los mismos que el Atlético de Madrid, último club que participaría en la Liga de Campeones. La Real de Eusebio Sacristán suma y sigue y, Juanmi, en los últimos tiempos, ha contribuido mucho a su ascenso.

4. GRIEZMANN CONFIRMA QUE HA VUELTO:

Después de una racha en la que marcó un gol en nueve partidos, Griezmann poco a poco comenzó a volver a su mejor estado. El delantero francés del Atlético de Madrid volvió a celebrar un goles contra Las Palmas y el Eibar. Los primeros sufrieron dos tantos del galo en la Copa del Rey, mientras que los segundos, no pudieron evitar sus aciertos en Liga y Copa.

El choque frente al Athletic en un escenario especial como San Mamés era perfecto para dar un golpe encima de la mesa y así lo hizo con una actuación espectacular que culminó con un golazo que dio un punto al equipo de Simeone. Sin duda, Griezmann ha vuelto.

5. EL VALENCIA RESUCITA CON EL PRODUCTOS DE LA CASA:

La llegada de Voro tras la salida de Cesare Prandelli parece haber sentado bien al Valencia. Aunque tardó en arrancar con dos derrotas ante el Celta en Copa y un empate en Liga contra Osasuna (3-3), consiguió ganar la pasada jornada al Espanyol 2-1 en Mestalla.

El Valencia, necesitado de puntos urgentemente para abandonar definitivamente los puestos de descenso, tenía que afrontar un duelo muy complicado en Villarreal. Voro volvió a apostar por un jugador criado en Paterna desde los siete años y no le defraudó. Carlos Soler completó un gran partido, firmó un gol un día después de convertirse en miembro de la primera plantilla y demostró que a veces no hay que buscar fuera para encontrar un buen producto. Voro y Soler son ejemplos de ello.