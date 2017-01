Me voy triste por no poder seguir ayudando a mis compañeros: Ceter

La novedad de la Selección Colombia Sub- 20 se dio con la lesión del delantero Damir Ceter que lo dejó fuera de los próximos partidos que tendrá el equipo del "Piscis" Restrepo ante Brasil y Chile.

El vallecaucano, exdelantero y goleador del Quindío con 14 goles habló para explicó su lesión en el aductor derecho por un desgarro que lo dejó afuera del Sudamericano Sub - 20 de Ecuador.

"Me voy muy triste de no poder seguir ayudando a mis compañeros. Pero ahora llega el momento de pensar, reflexionar, para mejorar de una gran forma." Dijo Ceter en diálogo con Caracol Radio.

También se destacó el tema de las últimas lesiones que había tenido en su trayecto por el equipo cuyabro, contextualizando sus bajones futbolísticos.

"Llegué al Quindío en enero del año pasado y también tuve una lesión en el tobillo que no me permitió actuar de la mejor forma en el primer semestre, no obstante, en la segunda parte del año pude tener un excelente rendimiento."

No obstante, en un partido en el cual estuvo como titular ante el Universitario de Popayán, tuvo un desgarro en el recto femoral izquierdo en diciembre que lo marginó por el resto de la temporada durante cuatro semanas.

"Espero que hagamos una buena presentación ante Brasil y mejorar nuestro rendimiento", afirmó el delantero cardenal que viajará en las próximas horas para Bogotá a seguir su recuperación. No obstante, afirmó que es triste estar en esta situación teniendo en cuenta que era uno de los jugadores mas destacados del plantel del "Piscis" Restrepo.

"La verdad estaba muy confiando. Tenía la certeza y confianza cada vez que salía a la cancha." afirmó el delantero que buscaba seguir aumentando su presencia en los partidos y marcar goles con Colombia.

Ahora el delantero cardenal volverá este lunes a Bogotá, donde empezará a preparar su proceso de recuperación para debutar con Independiente Santa Fe.