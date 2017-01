Popovich y James critican con dureza a Donald Trump

Antes de que su equipo de los Spurs de San Antonio venciesen en la prórroga 115-118 a los Cavaliers de Cleveland, el veterano entrenador Gregg Popovich volvió a criticar con dureza la figura del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por su parte, el alero de los Cavaliers LeBron James, uno de los deportistas profesionales que más han alzado la voz en contra de la ideología política de Trump desde que era candidato presidencial, publicó en su cuenta de Instagram un vídeo en el que critica a Trump por utilizar una frase de la película "Batman: The Dark Knight Rises".

La frase es del villano Bane, quien en una escena dice a un grupo de personas reunidas en calles de Ciudad Gótica "... y devolvérselo a ustedes, la gente", que Trump usó en el discurso del pasado viernes.

"Así que creo que Bane será nuestro próximo Presidente, ¿eh? ¡A veces hay que reír para evitar llorar!", escribió James, quien durante la campaña previa a las elecciones hizo público su apoyo a la candidata demócrata Hillary Clinton.

En el mensaje, el jugador usó dos 'hashtags', el primero con la frase, "Haré mi parte para ayudar a la juventud a entender", y el segundo "Lo prometo".

El vídeo tenía más de 2 millones de reproducciones y más de 19,000 comentarios, la mayoría a favor y algunos pidiéndole a LeBron no involucrarse en temas políticos.

Quien sí se ha involucrado por completo ha sido Popovich, que volvió a rechazar todo lo que representa Trump con su filosofía, le dio algunos consejos, y calificó como "grandiosa" la manifestación de mujeres que se celebró el sábado en Washington contra el nuevo mandatario estadounidense.

Más de 1 millón de personas según varios medios se reunieron en las marchas de mujeres en Washington, DC, y ciudades de todo el mundo en protesta por el nuevo presidente, el cuadragésimo quinto en la historia del país.

"Lo primero que debe aprender el nuevo presidente es a saber aceptar las críticas y no dedicarse a responder de inmediato a través del Twitter", señaló Popovich. "Se lo digo por la experiencia de mis 21 años como entrenador, en las que nunca me he dejado guiar por lo que digan los medios de comunicación o lo que digan de mi persona".

Popovich, que nada más ganar Trump dijo que "estoy enfermo del estómago", reiteró en Cleveland que el nuevo presidente debe cambiar su actitud intolerante y mostrar la empatía que se necesita para entender a otros grupos y no dedicarse a criticar a todos, incluidos los periodistas.

"La marcha debe servirle de reflexión y captar el mensaje que le ha dejado la aprobación más baja de cualquier presidente anterior que llegó a la Casa Blanca", valoró Popovich. "La mayoría del voto popular lo ganó Hillary Clinton y debe ser lo suficientemente maduro de hacer algo de verdad para incluir a todos en lugar de decir que va a incluir a todo el mundo".

Popovich señaló que Trump debería comenzar a hablar con todos los grupos sociales a los que faltó al respeto e insultó durante la campaña electoral; de lo contrario, añadió, no tendrá ninguna credibilidad.

Como tampoco la tuvo para Popovich la manera como actuó el sábado cuando el presidente Trump visitó la sede central de la CIA y en su discurso no alabó a los profesionales, sino que se limitó a mencionar el número de los asistentes.

"Realmente es algo preocupante, preocupante", repitió Popovich. "Me sentiría más seguro ver alguien en su posición que tiene madurez, y nivel psicológico y emocional acorde con su edad, de lo contrario todo será muy peligroso".

El entrenador de los Spurs dijo que no entendía el cinismo de quienes han pasado a formar parte del equipo del presidente Trump, al que le advirtió de que para que los ciudadanos tengan respeto por el inquilino de la Casa Blanca, él debe ganarlo.

"Lo que nuestros hijos han visto del nuevo presidente no ha sido más que un comportamiento, acciones e imagen de una persona misógina, xenófoba y racista, que hasta se burla de los minusválidos", recordó Popovich. "Todos deseamos que haga cosas buenas para el país y el mundo, pero antes, de inmediato, debe cambiar su retórica, y respetar a la prensa, por todo lo que diga de lo que sucede con su gestión, dado que es su obligación".