Garbiñe ya "lidia con los demonios" en la pista

La serenidad con la que Garbiñe Muguruza batió a la rumana Sorana Cirstea para alcanzar por primera vez los cuartos de final del Abierto de Australia es una prueba de que la jugadora española ya "lidia con los demonios" en la pista.

"Estoy muy contenta con esta victoria, porque en los últimos tres años esta ronda me costaba y estoy emocionada por ello", dijo Garbiñe, que en este proceso parece haber aprendido a controlar sus emociones y mantener la calma, conteniéndose a veces.

"Mas, sí", dijo al referirse a su actitud y contención cuando se encuentra en la cancha. "En la pista tienes que lidiar con los demonios, con la tranquilidad, con los nervios, y ahí sí tienes que calmarte y meterlo dentro de alguna manera", señaló.

"He trabajado fuerte para estar donde estoy ahora, y no estoy pensando si estoy jugando mi mejor tenis", dijo la campeona de Roland Garros, que admitió que en el partido anterior contra la letona Sevastova estaba algo más nerviosa.

"Hoy también pero he intentado que eso no me implicase perder puntos más fácilmente. He estado más concentrada, sobre todo en los primeros puntos. Es difícil controlar los nervios, porque tienes responsabilidad, no conoces mucho a la otra y era una ronda importante para quitarme esas terceras rondas que había hecho antes", explicó.

"En la primera semana, una está muy nerviosa, porque los partidos no es que sean trampa, pero te toca gente que no conoces, estás tensa, te duele aquí y allá, y ahora vienen batallas", dijo, "tienes que concentrarte, ahorrar toda la energía que puedas y lo que te quede darlo en la pista".

Ante la posibilidad de jugar ahora contra la número uno del mundo, la alemana Angelique Kerber, si esta vence a la estadounidense Coco Vandeweghe en el último partido de la jornada, Garbiñe dijo que le apetecía.

"Hemos jugado muchas veces, nos hemos ganado mutuamente. No es la misma Kerber, ahora es mejor que antes y ha ganado muchísimo. Va a ser un partido bueno, me apetece jugar y ver como estoy, como voy a enfrentarme a la mejor que hay ahora, así que me ilusiona", explicó. EFE.