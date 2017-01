Boonen:"El calor no me afecta, me gusta más que el frío"

El belga Tom Boonen (Quick Step) iniciará el lunes en San Juan su última temporada en activo, animado por el calor de la provincia argentina y el objetivo de retirarse en abril con su quinto triunfo en la París Roubaix, un sueño que marcará el curso que se inicia.

"Me quedan cuatro meses de carrera profesional y empiezo con ese aliciente. No siento ahora nada especial, pero debo empezar fuerte para llegar a las clásicas en condiciones", dijo en San Juan.

El ciclista belga, de 37 años, no se asusta con las altas temperaturas de San Juan, cercanas a los 40 grados y aseguró que prefiere el calor al frío.

"El calor no será un problema, sino es un factor que me ayudará, me viene mejor que el frío", señaló.

El campeón del Mundo en Madrid 2005 y ganador de cuatro París-Roubaix y tres Tours de Flandes, pondrá el punto y final a su carrera el 9 de abril, tras el 'Infierno del Norte'.

"No hay mejor sitio para empezar la temporada: la temperatura es ideal, las rutas buenas, el público muy caluroso y los recorridos bastante adecuados. Intentaré ganar una etapa si la ocasión se presenta, pero no puedo correr riesgos porque mi objetivo es claro: la París-Roubaix", explicó Boonen, quien cumple 16 temporadas como profesional.

Tom Boonen no había cumplido 22 años cuando con los colores del US Postal fue tercero en la París-Roubaix, tras Museeuw y Wesemann. Estaba claro que era un diamante en bruto, pero como no podía ser de otra forma esa joya no se acabó de pulir en un conjunto americano, supeditado además en aquella época a Lance Armstrong, sino en uno belga, en el Quick Step de Patrick Lefevere, su equipo desde 2003 y con el que ha conseguido cuatro victorias en la París-Roubaix y tres en el Tour de Flandes.

Ahora, camino de los 37 años, Boonen se dispone a decir adiós. Y, fiel a su estilo, quiere hacerlo por todo lo alto, Por eso, más que nunca, se ha cuidado mucho durante el invierno y apenas ha parado desde que en el Mundial de Catar soñó con la victoria aunque al final se tuvo que conformar con el tercer puesto, tras Sagan y Cavendish.

"No es ningún secreto que la París-Roubaix es mi objetivo", explica Tom. "Después de acabar segundo en 2016, de común acuerdo con el equipo decidimos prolongar unos meses más la actividad para intentar ganarla de nuevo". De conseguirlo, desempataría a victorias con Roger De Vlaeminck y, con cinco, se convertiría en el indiscutible rey del 'Infierno'.

Boonen lleva varios años empezando la temporada en Argentina. El año pasado no pudo hacerlo por una caída en Abu Dhabi.

Aunque sin duda han sido su especialidad, Boonen no sólo ha ganado clásicas, sino también un Mundial, en Madrid 2005, además de seis etapas en el Tour, carrera en la que también se llevó el jersey verde de la regularidad en 2007, y dos en la Vuelta a España.

"Todas las victorias que he logrado en mi carrera son bellas. De todas guardo un gran recuerdo, a veces incluso de carreras pequeñas que por circunstancias determinadas me produjeron mucho placer, pero es obvio que algunas tienen un significado especial", comenta Boonen.

Los objetivos en San Juan pasan por dejar su sello de velocista. "Tratarè de ganar una etapa si veo la oportunidad, pero no a toda costa porque no puedo correr demasiados riesgos y además en el equipo tenemos a un velocista puro como Fernando Gaviria".

Junto a Tom Boonen y Fernando Gaviria, el equipo Quick Step, que en la 35ª Vuelta a San Juan estará dirigido por Davide Bramati, lo formarán Maximiliano Richeze, Tim Declercq, Rémi Cavagna y Pieter Serry.