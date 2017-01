Los prófugos de la justicia

No existe en la judicatura, en la Policía o en la Fiscalía un dato exacto de cuantas personas se esconden de las autoridades una vez sienten el peso la justicia encima.

Fuentes de la Fiscalía aseguraron que por lo menos tres de cada 10 procesos se ven afectados porque los principales responsables aprovechan los beneficios judiciales para no afrontar sus procesos en la cárcel.

En investigaciones de connotación nacional la Fiscalía tiene en su listado a personajes como Luis Alfonso Hoyos, el ex asesor espiritual del Centro Democrático, procesado por el caso Hacker y las “chuzadas al proceso de paz”.

Por el “carrusel de contratos de Bogotá” el nombre de Liliana Pardo Gaona, exdirectora del IDU, ya aparece entre los más buscados para la Fiscalía. Ella aprovechó un beneficio por vencimiento de términos y prefirió esconderse que responder por su vinculación en este caso.

Lo mismo hizo el patrullero Wilmer Antonio Alarcón, condenado por el caso Grafitero, utilizó el beneficio de un juez para volarse.

Del uribismo dos alfiles permanecen fuera del país a pesar de que en repetidas ocasiones fueron solicitados por la justicia colombiana. En el caso de Andrés Felipe Arias ya existe una condena en su contra, permanece en Estados Unidos, pero es Colombia quien lo requiere.

El ex comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, no tiene orden de captura, pero la Fiscalía le hizo reiterados llamados para que se acerque a responder, sin embargo no tienen idea dónde se encuentra.

Una que se suma a la lista de prófugos es la ex funcionaria de la Contraloría de Bogotá, Hermelinda Angulo, investigada por exigir dinero a empresarios para evitar seguimientos y sanciones del ente de control. El CTI la busca para cumplir con una orden de captura que existe en su contra.

Los jueces tiene la posibilidad de acudir a por los menos 11 formas de evitar que los procesados se fuguen, medidas de aseguramiento que en algunos casos fueron utilizadas con un fin completamente diferente, huir de la justicia.