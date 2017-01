El Kurdistán, el malogrado paraíso de las minorías que huyeron del EI

La región autónoma del Kurdistán ha acogido a las minorías étnicas y religiosas que huyeron del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el norte de Irak en 2014, pero dos años y medio después estos desplazados no han encontrado el hogar ni el futuro que esperaban en estas tierras.

Erbil (Irak), 21 ene (EFE).- La región autónoma del Kurdistán ha acogido a las minorías étnicas y religiosas que huyeron del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en el norte de Irak en 2014, pero dos años y medio después estos desplazados no han encontrado el hogar ni el futuro que esperaban en estas tierras.

"La guerra contra el EI ha deformado las identidades de las minorías", aseguró hoy a Efe Hoshyar Malo, director de la ONG Kurdish Human Rights Watch en su despacho de Erbil, capital del Kurdistán iraquí.

A algunas de ellas, como los yazidíes y los kakaia, se les ha impuesto la identidad kurda para que sean aceptadas, según Malo, quien dijo que tampoco se les da espacio para que practiquen sus creencias religiosas en la región, de mayoría musulmana suní.

Los yazidíes, que profesan una religión basada en el zoroastrismo, son "ciudadanos de segunda categoría" en el Kurdistán, donde la mayoría de ellos está en campos de refugiados, tras huir en 2014 de la vecina área de Sinyar, cuna de esta pequeña comunidad.

"Para esas personas es muy difícil regresar a sus tierras porque sus casas han sido atacadas, así como sus mujeres y hermanas", detalló Malo, en referencia a la brutal persecución que sufrieron a manos de los yihadistas, que han matado a entre 2.000 y 5.500 yazidíes y ha secuestrado a otros miles, según datos de la ONU.

A principios de enero, las autoridades kurdas cerraron la oficina de Yazda, una destacada ONG que asiste a la comunidad yazidí en Duhuk, en el norte del Kurdistán, donde se concentran los desplazados de esta minoría.

Esta semana, la organización anunció que retomaba su actividad y explicó que la clausura se debió a "un malentendido", según un comunicado, pero la ONG internacional Human Rights Watch ha denunciado políticas discriminatorias hacía los yazidíes por parte del Gobierno kurdo.

En el caso de los cristianos, unos 120.000 llegaron al Kurdistán en 2014 y ahora quedan cerca de la mitad porque han ido abandonando Irak hacia otros países árabes y rumbo a Europa, América del Norte y Australia, donde se les ofrece asilo, indicó a Efe el padre Rony Salim, de la iglesia de Martshimuni en Erbil.

Ubicada en el barrio cristiano de Ainkaua, la parroquia apoya y acoge a desplazados de las localidades de mayoría cristiana que fueron arrasadas por el EI en verano de 2014 en la provincia de Nínive, fronteriza con el Kurdistán.

El propio padre Salim es originario de Al Hamdaniya, o Karakush en arameo, donde se encontraba la sede de la Iglesia Asiria de Irak y que actualmente está destruida, después de dos años y medio en manos del EI y tras los recientes combates para expulsar a los extremistas.

A pesar de que las fuerzas iraquíes retomaron el control de Al Hamdaniya, Bartalá y otras poblaciones cristianas hace unos tres meses, los residentes tienen miedo a regresar porque temen que la violencia se repita, aseguró el párroco, que desde agosto oficia misa en Martshimuni.

La Iglesia ha alquilado miles de pisos en Erbil para alojar a los feligreses, "sin la ayuda (financiera) de nadie", destacó el padre Salim, quien puntualizó que han recibido el apoyo oficial del presidente kurdo, Masud Barzani, pero este no se ha traducido en asistencia material o facilidades por parte de las autoridades kurdas.

"La mayor parte de los ciudadanos nos dio la bienvenida, pero ha habido algunos problemas (entre kurdos y cristianos) y aquí no nos sentimos como en casa, no es nuestro sitio", declaró con tristeza el joven sacerdote, quien aseguró que muchos cristianos no ven otra salida más que emigrar.

Sin embargo, el gobernador de la provincia de Erbil, Nauzad Hadi, afirmó a Efe que todos los desplazados, de cualquier etnia o religión, reciben el mismo tratamiento que los ciudadanos kurdos.

Actualmente hay unos 800.000 refugiados en Erbil, la mayoría de los cuales son iraquíes suníes, procedentes de Nínive y de su capital, Mosul, que ha sido desde junio de 2014 el principal feudo del EI en Irak.

Hadi detalló que 70.000 son cristianos, de los cuales un 95 por ciento reside en viviendas y no en campamentos de desplazados, y disfrutan de una "buena situación".

"Les hemos dado terrenos públicos para construir sus iglesias y algunos colegios para que tengan sus propias escuelas, tienen todos los derechos de los demás ciudadanos", subrayó.

Respecto a otras minorías, señaló que no existe ningún tipo de discriminación, que están integradas en la sociedad y que en el Kurdistán tienen "oportunidades" de trabajo.

El representante provincial añadió que el Gobierno autónomo ha gastado 1.400 millones de dólares en servicios para los desplazados (agua, luz, asistencia sanitaria), por lo que no puede ofrecer más apoyo económico.