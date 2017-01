Federer se relaja cantando con Haas y Dimitrov

El suizo Roger Federer, que este viernes se exhibió en su victoria contra el checo Tomas Berdych (6-2, 6-4 y 6-4) en el Abierto de Australia, se relajó después formando una banda con el alemán Tommy Haas y el búlgaro Grigor Dimitrov.

Los tres cantaron, o intentaron hacerlo, acompañados al piano el éxito del grupo Chicago, "Hard to Say I'm Sorry".

Entre risas, los tres dieron lo mejor de sí mismos, aunque la cara de Federer mostraba que estuvo más acertado en la pista antes contra Berdych. EFE.