[Foto] Chrissy Teigen exhibe con orgullo las estrías de su embarazo

Aunque a las modelos se les ha exigido tradicionalmente unas medidas perfectas -al menos en función de los estrictos cánones del mundo del espectáculo- y la ausencia de cualquier clase de "defecto" físico, Chrissy Teigen ha vuelto a dejar claro que no está dispuesta a seguir perpetuando esta tendencia al publicar una imagen en su cuenta de Twitter que le ha servido, entre otras cosas, para reivindicar con orgullo sus estrías.

"Me da igual", reza el escueto pero contundente título que ha elegido para difundir su alegato en favor de un enfoque más flexible y tolerante ante otras concepciones de la belleza femenina, a través de una foto en la que se aprecian las marcas en la cara interior de su muslo.

Tras recibir un sinfín de comentarios como consecuencia de una imagen tan íntima como reveladora, la que fuera protagonista de impactantes portadas de la revista Sport's Illustrated -madre de la pequeña Luna (8 meses) junto a su marido, el cantante John Legend- ha asegurado a todos sus seguidores que, además de ser todo un símbolo de la experiencia maternal que tanta felicidad le ha brindado en su vida, las marcas que pueblan sus muslos le "encantan" debido a su "suavidad".

"Tengo que decir que no he compartido esta imagen de mis estrías para recibir halagos o críticas, simplemente lo he hecho por culpa de vino y porque me encantan sus formas y lo suaves que son", explicó en la misma plataforma.

La famosa maniquí ya confesó en su momento que su estreno en la maternidad le había ayudado, en lo referente al plano puramente estético, a sentirse mucho más cómoda con su anatomía y, sobre todo, a irradiar un nivel de atractivo físico del que siempre pensó que carecía.

"La verdad es que solía considerarme un poco chicazo, y jamás pensé que mi físico pudiera proyectar demasiada sensualidad, sobre todo porque nunca fui una chica de curvas. Pero después de dar a luz a Luna y ver cómo todo ello transformó mi cuerpo y, en concreto, amplió mis caderas, ahora puedo decir finalmente que tengo una silueta más femenina y más atractiva", explicaba recientemente a la revista People.