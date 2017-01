Expresidente Uribe insiste en castigos para funcionarios de su Gobierno implicados en corrupción

Dice el ahora senador Álvaro Uribe que completa su texto titulado “Algunas Almendras de Corrupción”, mientras asegura que en reiteradas oportunidades ha dado las explicaciones de los casos que terminan en acusaciones en su contra.

Nuevamente dividió su discurso en capítulos y en casos que fueron sustento de críticas a su gestión y la de sus funcionarios.

SaludCoop

“Me reuní, hace poco tiempo, con el gerente anterior de Cafesalud, aseguradora sucesora de SaludCoop. Estuve acompañado por testigos. He explicado en la Comisión Séptima del Senado, en extenso, lo que aquí trato de resumir. En aquella reunión me dijo el gerente que había encontrado entre 80 y 90 contratos, adjudicados por presiones políticas, ordenados por la Presidencia de la República. Le pedí que denunciara, además que acudiera al Congreso. Me contestó que no podía ir porque lo llevarían a la cárcel por incumplimiento de tutelas”.

Caprecom

“Tomé la decisión de apoyar el mantenimiento de Caprecom porque juzgué necesario contar con una entidad estatal, del orden nacional, en el aseguramiento y prestación de los servicios de salud”.

“El Gobierno actual acusó a Caprecom de haber favorecido a Óscar Iván Zuluaga y a Luis Alfonso Hoyos con la contratación a través de unas cooperativas de Manizales, desde 2002”.

Seguro Social

“Santos me acusa de corrupción en el Seguro Social…La politiquería y la corrupción estaban empotradas de vieja data en el Seguro Social. Políticos, algunos sindicatos y presiones de la guerrilla, como lo viví, manejaban una nómina de 33 mil personas.

Por fortuna transformamos sus clínicas que dejaron de dar malas noticias y que en 2002 requerían un subsidio de 500 mil millones. Sustituimos la Empresa Promotora de Salud por la Nueva EPS”.

DAS

“Poco después de mi llegada a la Presidencia propuse su eliminación. Se intentó una reestructuración sin mayores resultados. Dejamos en marcha el proceso que este Gobierno adelantó y culminó con la creación de la Agencia Nacional de Inteligencia. Lo que he conocido del Hacker me obliga a expresar todo el repudio al manejo dado por Santos a esta entidad”.

Bioenergy

“La idea de Bioenergy surgió de la necesidad de contar con energías alternativas por las altas cotizaciones que en aquellos momentos tenía el petróleo, el futuro incierto de los combustibles fósiles, los requerimientos ambientales y el desafío de crear opciones de desarrollo y empleo de calidad en la Altillanura”.

Inco

“El sector de obras públicas solicitó la creación del Instituto de Infraestructura, que llevamos a cabo. Pedimos renuncias, declaramos insubsistencias cada que fue necesario. Santos lo acusa de corrupción para justificar la creación de la Agencia de Infraestructura”.

Incoder

“El Incoder, instituto del sector agropecuario, fue creado en 2003 para reemplazar cuatro entidades que suprimimos en el Ministerio de Agricultura, que eran el Incora, el Inat, el Dri y el Instituto Nacional de Pesca y Acuicultura. Gracias a esta reforma se pasó de una nómina aproximada a tres mil funcionarios a cerca de setecientos.”

Ingeominas

“En la misma dirección de desburocratización de nuestro Gobierno, se fortaleció a Ingeominas que remplazó a Mineralco y a Carbocol.

Ignoro qué motivo invoque Santos para decirnos corruptos en este caso, podría ser por el rechazo de la Contraloría a la decisión de Ingeominas, que ajustó las regalías de acuerdo con los mayores volúmenes de producción, lo cual ha permitido que el País suba a 90 millones de toneladas exportadas de carbón y que se construyan puertos distintos a los que contaminaban la zona turística de Santa Marta”.

Canal Uno

“Mientras Santos nos acusa de corruptos, ha adjudicado el Canal Uno a un único proponente conformado por amigos y contratistas suyos. Nunca pude adjudicar el Tercer Canal de Televisión porque al retirarse varios oferentes solamente quedaba uno, y el Consejo de Estado lo impidió”.

La Familia

“Mi hermano está preso por presiones de los abogados de Farc, que utilizaron Santos y Montealegre con el fin de maltratar a mi familia y a mi persona. Mi hermano llevaba 20 años presentándose a la justicia, fue beneficiario de auto inhibitorio, varios fiscales que conocieron el caso no encontraron mérito para proceder en su contra. Seguiremos difundiendo los pormenores de este atropello”.

En adelante entrega un listado de hechos que en su criterio requieren una explicación del presidente Juan Manuel Santos. También, detalla una serie de decisiones que a su parecer y en su Gobierno contribuyeron en la lucha contra la corrupción.