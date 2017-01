Cárcel brasileña donde murieron 26 prisioneros vive séptimo día de rebelión

Presos continúan hoy amotinados por séptimo día consecutivo en la cárcel de Alcaçuz, en el estado brasileño de Río Grande do Norte, donde las Fuerzas Armadas comenzaron a llegar para reforzar la seguridad en las calles.

Los reos amanecieron hoy en los tejados de la penitenciaria, situada en la región metropolitana de Natal, donde el pasado fin de semana fueron brutalmente asesinadas 26 personas, la mayoría miembros de la facción Sindicato do Crime de Río Grande do Norte (SDC), por orden del Primer Comando de la Capital (PCC).

La víspera internos realizaron una batalla campal y, según dijo a Efe un portavoz de la Policía Militar do Río Grande do Norte, "posiblemente hay muertos" tras el enfrentamiento, pero "no se sabe todavía cuantos".

La policía intentó contener la reyerta lanzando bombas aturdidoras y balas de goma y llegó a intervenir para poner fin a la guerra declarada entre facciones y retirar heridos, pero los grupos volvieron hoy a ocupar libremente las áreas comunes del complejo penitenciario.

La primera rebelión en Alcaçuz tuvo lugar la tarde del pasado sábado, después del horario de visitas, cuando presos del pabellón 5, con integrantes del PCC, invadieran la ala 4, donde se encuentran los presos del Sindicato do Crime.

Las autoridades procedieron esta semana a la transferencia de reclusos a otras cárceles del estado, lo que provocó una ola de ataques a autobuses y comisarías.

El presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó el uso de las Fuerzas Armadas para garantizar la seguridad en las calles y está previsto que los militares comiencen hoy a patrullar los principales puntos turísticos y avenidas de Río Grande do Norte.