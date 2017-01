Karzai: Trump debería llamar a Putin para trabajar juntos en Afganistán

El expresidente de Afganistán Hamid Karzai considera necesario que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y su colega ruso, Vladímir Putin, se sienten y tracen una ruta común para el futuro del país asiático.

Nueva Delhi, 20 ene (EFE).- El expresidente de Afganistán Hamid Karzai considera necesario que el nuevo presidente estadounidense, Donald Trump, y su colega ruso, Vladímir Putin, se sienten y tracen una ruta común para el futuro del país asiático.

En una entrevista con Efe en Nueva Delhi, Karzai se mostró convencido de que los talibanes, expulsados del poder con la invasión de EEUU en 2001, quieren un proceso de paz para acabar con el conflicto que desangra a su país.

En el mismo día en que Trump asume la Presidencia de Estados Unidos, Karzai (2001-2014) dijo que hoy "hay que felicitar" al nuevo inquilino de la Casa Blanca y, una vez hecho eso, "esperar de él" que dé los pasos necesarios en Afganistán y en la región en la guerra contra el extremismo.

"Ahora que el presidente Trump está reconociendo la necesidad de una amistad con Rusia, lo cual es bueno, lo cual es una cosa que admiro de él, debe tan pronto como sea posible sentarse como presidente de los Estados Unidos con el presidente Putin y trazar un camino común hacia adelante", indicó Karzai.

El expresidente consideró que, si Trump quiere corregir los errores del pasado, "revaluará, reanalizará en qué se falló y por qué las cosas no son como deseamos sino peores de lo esperado" y "materializará su amistad con el presidente Putin en políticas prácticas especialmente en nuestra parte del mundo, e igualmente tendrá confianza en China en la guerra contra el extremismo".

Agregó que la paz en su país se consigue "siendo claro con Pakistán, en primer lugar", en alusión a las interferencias paquistaníes en el conflicto afgano.

"En segundo, buscando la cooperación de Rusia, China y la India. Principalmente, especialmente de Rusia, porque los rusos están muy desconfiados con lo que está pasando", subrayó.

En ese sentido, afirmó que EEUU llegó con sus tropas a Afganistán con "un propósito declarado: la derrota del extremismo y el terrorismo" y que "ese objetivo no se ha logrado".

"Ahora hay más, hay más tipos de ellos, más nombres, el Estado Islámico (EI) es uno de esos elementos que provoca gran preocupación en la región, especialmente a rusos, afganos y todos los demás", dijo.

"Y esa es la razón por la que Rusia tiene ahora dudas sobre si la política de EEUU en Afganistán es realmente la de derrotar el terrorismo o tiene otros objetivos más amplios", añadió.

Karzai reconoció que con la Administración de George W. Bush la relación fue fluida y que se deterioró durante la de Barack Obama, lo que le llevó a criticar abiertamente a Washington, al que acusó de causar víctimas civiles, de la pérdida de seguridad, de crear estructuras paralelas de poder en Afganistán y de "completa negligencia" con Pakistán.

Al ser preguntado por qué no decidió entonces poner fin a esa situación como presidente y haber actuado, replicó que lo hizo al rehusar la firma del Acuerdo de Seguridad Bilateral con Estados Unidos (BSA), que permitía la permanencia de sus tropas en suelo afgano.

"Levanté mi voz de manera contundente en 2006", defendió, aunque dijo que no estaba en contra de la presencia de Estados Unidos ni quería la salida de sus tropas.

Aseguró que los talibanes individualmente nunca hablan de guerra -"nadie quiere que su familia viva para siempre bajo amenaza"- y que colectivamente exigen la salida de las tropas extranjeras y un Gobierno islámico.

"Creo que una vez que la situación esté bien y lista y las manos que impiden el proceso de paz cooperen, veremos que a través de negociaciones muchas de estas preguntas, reservas y demandas serán atendidas de manera mutuamente beneficiosa", apuntó.

Karzai confirmó que hay una relación entre Rusia e Irán con los talibanes a raíz de la presencia del EI en Afganistán.

"Imagine una situación en la que las cosas han ido tan mal, donde la confianza ha caído tanto, en que las cosas en Afganistán, la presencia estadounidense y todo es visto con tanto recelo que los rusos y los iraníes van a ser amigos de los talibanes", dijo.

Karzai rechazó la posibilidad de presentarse como candidato en las elecciones de 2019 y subrayó que hay que dar paso a una nueva generación de afganos y dejarles liderar el país.

"He hecho lo que he podido, fui presidente de Afganistán durante trece años y cumplí lo que debía con el pueblo afgano. Mi vuelta no es buena para el país ni para mí", señaló.