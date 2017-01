Militancia clama a Lula como candidato y PT dice que volverá a ser presidente

La militancia del Partido de los Trabajadores (PT), reunida hoy en Sao Paulo para el lanzamiento del Congreso Nacional de la formación en abril próximo, clamó hoy al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva como candidato para los comicios de 2018 y afirmó que él volverá a ser gobernante del país.

Con los gritos de "Brasil, urgente, Lula presidente", cerca de 200 militantes que integran los cuadros directivos del PT recibieron la noche del jueves en un hotel de Sao Paulo al exmandatario, presidente honorario del partido y quien profirió un discurso crítico con el propósito de enderezar el rumbo del colectivo.

"No se trata de un lanzamiento (de la candidatura) porque el partido no lo decidió (todavía). Pero he sentido en todos los lados la aspiración nacional del 'Vuelve Lula' y el partido en cierto momento tendrá que pronunciarse", declaró el presidente del PT, Rui Falcão, durante el acto político.

Falcão, quien señaló que el congreso de abril contará con un 10 % de participación de representantes de movimientos populares, a pesar de que muchos de ellos no integran el cuadro de directivos del partido, se refirió a Lula como su "presidente de honra, expresidente y próximo presidente de la República".

La senadora Gleisi Hoffmann, en la misma línea, presentó a Lula como el "que fue y volverá a ser presidente de Brasil".

Antes de los discursos, Falcão lamentó la muerte del magistrado Teori Zavascki, instructor en la Corte Suprema del caso de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, quien falleció junto a otras tres personas en un accidente aéreo en el litoral del estado de Río de Janeiro, y pidió un minuto de silencio en su memoria.

Lula, por su parte, evitó mencionar la posibilidad de su candidatura, en la que según recientes sondeos aparece como favorito para vencer en los comicios de 2018.

El expresidente, en un tono bastante crítico, reconoció que el PT "está viviendo su momento más difícil" después de una "derrota muy grande" en las elecciones municipales de 2016, lo que obliga al partido a "una reflexión muy profunda" y tener a 2017 como "el año para recuperar la imagen".

En su llamado a la militancia, Lula instó a sus correligionarios a aproximarse nuevamente con "la Iglesia progresista y los movimientos sociales", para recuperar terreno después de estar en 2011 con 91 diputados y un 34 % de la preferencial del electorado para pasar actualmente a contar con 58.

"Posiblemente erramos en el discurso y al escoger los candidatos", apuntó Lula, para quien el partido debe discutir eso "con mucha profundidad y cambiar el estilo de hacer política".

"La relación con el pueblo no puede ser solo en época electoral, tiene que valer siempre y ser permanente. Todos juntos no podemos valer más que los movimientos sociales", manifestó.

El exlíder sindical indicó que para "recuperar el ejemplo de ética", el PT debe "ocupar el espacio" que dejó "en la mente de millones y millones de brasileños y brasileñas".

"No vale la pena decir 'Fuera Temer' y (el actual presidente Michel) Temer esta ahí adentro", expresó Lula, para quien el PT "no puede ser un partido de oposición y protesta".

Una de las prioridades del PT, enfatizó Lula, es "discutir de verdad la reforma política en un debate para involucrar a toda la sociedad", además de revisar el actual modelo económico.

"Podemos utilizar parte de las reservas para infraestructura y desarrollo económico y aumentar el endeudamiento público para construir activos productivos. No se puede hacer ajuste encima de quien no tiene nada, que es el pueblo trabajador", señaló.

El exgobernante volvió a citar la "persecución" que sufre por parte de la Justicia, que lo tiene como reo en cinco procesos derivados del caso de corrupción en Petrobras.

"Yo quiero saber el significado de la 'Lava Jato' (como se conoce el escándalo) en la economía brasileña y cuáles son los efectos. Queremos que el ladrón sea preso, pero en nombre de la corrupción no se puede quebrar un país. Si hay un partido que batalló para combatir la corrupción fue el PT", concluyó.