Elena Ferrante, Paula Hawkins o Zafón se disputan las listas de más vendidos

La trilogía italiana de Elena Ferrante se reparte los puestos de honor en las listas de libros más vendidos con "La chica del tren", de la británica Paula Hawkins, la octava entrega de Harry Potter o lo nuevo del español Carlos Ruiz Zafón.

Ningún libro domina todas las listas en este primer mes de año, en el que "De la estupidez a la locura", el libro póstumo de Umberto Eco, se hace un hueco entre los de no ficción cuando falta menos de un mes para que se cumpla el primer aniversario de su muerte.

ALEMANIA

Ficción:

1.- "Die Geschichte eines neuen Namens" - Elena Ferrante (Suhrkamp).

2.- "Meine geniale Freundin" - Elena Ferrante (Suhrkamp)

3.- "Das Paket" - Sebastian Fitzek (Droemer).

4.- "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind: Das Originaldrehbuch" - J.K. Rowling (Carlsen).

No ficción:

1.- "Wunder wirken Wunder" - Eckart von Hirschhausen (Rowohlt).

2.- "Wer wir waren" - Roger Willemsen (S. Fischer).

3.- "Das geheime Leben der Bäume" - Peter Wohlleben (Ludwig).

4.- "Verheimlicht - vertuscht - vergessen 2017" - Gerhard Wisnewski (Kopp).

Fuente: "Der Spiegel".

ARGENTINA

Ficción:

1.- "La chica del tren", de Paula Hawkins (Planeta).

2.- "Personas desconocidas", de John Katzenbach (Ediciones B).

3.- "El laberinto de los espíritus", de Carlos Ruiz Zafon (Planeta).

4.- "Noche de luna larga", de Gloria Casañas (Plaza & Janes).

No ficción:

1.- "Horóscopo chino 2017", de Ludovica Squirru Dari (Urano).

2.- "Así me cuido yo", de Marina Borenztein (Planeta).

3.- "La década sakeada", de Fernando Iglesias (Margen Izquierdo).

4.- "De la estupidez a la locura", de Umberto Eco (Lumen).

Fuente: Yenny/tematika.com

BRASIL:

Ficción

1.- "O homem mais inteligente da história" - Augusto Cury (Sextante).

2.- "Quatro vidas de um cachorro" - W. Bruce Cameron (HarperCollins Brasil).

3.- "Como eu era antes de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

4.- "Depois de você" - Jojo Moyes (Intrínseca).

No ficción:

1.- "Rita Lee" - Rita Lee (Globo).

2.- "Humano demais" - Rodrigo Álvarez (Globo).

3.- "Novos caminhos, novas escoclhas" - Abilio Diniz (Objetiva).

4.- "O diário de Anne Frank"- Otto H. Frank (Record).

Fuente: revista Veja.

COLOMBIA

Ficción:

1.- "La chica del tren" - Paula Hawkins - (Planeta).

2.- "La niña alemana" - Armando Lucas - (Ediciones B).

3.- "El hombre del teléfono" - Margarita de Francisco - (Penguin Random House).

4.- "Harry Potter y el legado maldito 1 y 2" - J. K. Rowling y J. Tiffany (Editorial Oceano).

No ficción:

1.- "De la estupidez a la locura" - Umberto Eco - (Penguin Random House).

2.- "¿Quién domina el mundo?" - Noam Chomsky - (Ediciones B).

3.- "La corrupción en el poder" - Jorge Robledo - (Penguin Random House).

4.- "Alguien tiene que llevar la contraria" - Alejandro Gaviria - (Planeta).

Fuente: Librería Nacional.

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Casi sin querer" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

2.- "Cuando abras el paracaídas" - Defreds José A. Gómez Iglesias (Frida).

3.- "Amor y asco" - @Srtabebei (Frida).

4.- "El laberinto de los espíritus" - Carlos Ruiz Zafón (Planeta)

No ficción:

1.- "El poder del ahora" - Eckhart Tolle (Gaia).

2.- "Creer en ti" - Rut Nieves Miguel (Autor-Editor).

3.- "Yoga, un estilo de vida" - Vanesa Lorenzo (Planeta).

4.- "Ser feliz en Alaska" - Rafael Santandreu (Grijalbo).

Fuente: Casa del Libro.

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "A Dog's Purpose" - Bruce Cameron (Forge Books).

2.- "A Man Called Ove" - Fredrik Backman (Washington Square).

3.- "Full Package" - Lauren Blakely (Lauren Blakely).

4.- "The Mistrees" - Danielle Steel (Delacorte).

No ficción:

1.- "Hidden Figures" - Margot Lee Shetterly (Morrow/HarperCollins).

2.- "Hillbilly Elegy" - J.D. Vance (HarperCollins).

3.- "Three Days in January" - Bret Baier (Morrow/HarperCollins).

4.- "Killing the Rising Sun" - Bill O'Reily y Martin Dugard (Holt).

Fuente: The New York Times.

FRANCIA

Ficción:

1.- "Les aventures de Tintin T.1; Tintin au pays des soviets" - Hergé (Casterman).

2.- "L'amie prodigieuse T.2; Le nouveau nom" - Elena Ferrante (Gallimard).

3.- "L'amie prodigieuse" - Elena Ferrante (Gallimard).

4.- "Le cas Malaussène. Volume 1, Ils m'ont menti" - Daniel Pennac (Gallimard).

No ficción:

1.- "L'avenir en commun: le programme de la France insoumise et son candidat Jean-Luc Mélenchon : élections présidentielle et législatives 2017" - Jean-Luc Mélenchon (Seuil).

2.- "Décadence" - Michel Onfray (Flammarion).

3.- "Histoire mondiale de la France" - Patrick Boucheron (Seuil).

4.- "De l'âme" - François Cheng (Albin Michel).

Fuente: Edistat.

ITALIA:

Ficción

1.- "La paranza dei bambini", Roberto Saviano (Feltrinelli).

2.- "La ragazza del treno", Paula Hawkins (Piemme).

3.- "Harry Potter e la maledizione dell'erede Parte Uno e Due. Edizione speciale Scriptbook", J. K. Rowling (Salani Editore).

4.- "Il labirinto degli spiriti", Carlos Ruiz Zafon (Mondadori).

No Ficción:

1.- "L'arte di essere fragili", Alessandro D'Avenia (Mondadori).

2.- "L'interpretazione dei sogni", Sigmund Freud (Newton Compton).

3.- "La lingua geniale. 9 ragioni per amare il greco", Andrea Marcolongo (Laterza).

4.- "A cosa servono i desideri di Fabio Volo" (Mondadori".

Fuente: La Feltrinelli.

MÉXICO

Ficción:

1.- "Choque de reyes" - George R.R. Martin (Debolsillo).

2.- "La verdad sobre el caso Harry Quebert - Joël Dicker (Debolsillo).

3.- "Destroza este diario en cualquier sitio" - Keri Smith (Paidós).

4.- "Cómplices: Esta vez la aventura es leer" - Benito Taibo (Planeta).

No ficción:

1.- "Mandalas y otros dibujos budistas para colorear" - Antonio Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

2.- "Mandalas y otros dibujos zen para colorear" - Antonio Francisco Rodríguez Esteban (Planeta).

3.- "No te enganches #todo pasa" - Cesar Lozano (Aguilar).

4.- "México Engañado" - Francisco Martín Moreno (Planeta).

Fuente: Librería Gandhi.

PORTUGAL

Ficción:

1.- "História de uma gaivota e do gato que a ensinou a voar" - Luis Sepúlveda (Porto Editora).

2.- "Larga quem não te agarra" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora).

3.- "A Amiga Genial" - Elena Ferrante (Relógio D'Água).

4.- "Vaticanum" - José Rodrigues dos Santos (Gradiva).

No ficción:

1.- "O Livro do Hygge" - Meik Wiking (IN).

2.- "A Doença, o Sofrimento e a Morte Entram num Bar" - Ricardo Araújo Pereira (Tinta da China).

3.- "Chegar Novo a Velho" - Manuel Pinto Coelho (Prime Books).

4.- "Fátima" - Len Port (Editora Guerra & Paz).

Fuente: Libraría Bertrand.

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Night School" - Lee Child (Bantam Press).

2.- "The Essex Serpent" - Sarah Perry (Serpent's Tail).

3.- "Rather be the Devil" - Ian Rankin (Orion).

4.- "Small Great Things" - Jodi Picoult (Hodder).

No ficción:

1.- "Five on Brexit Island" - Bruno Vincent (Quercus).

2.- "Hello, is This Planet Earth?" - Tim Peake (Century).

3.- "The Princess Diarist" - Carrie Fisher (Bantam Press).

4.- "Born to Run" - Bruce Springsteen (Simon & Schuster).

Fuente: The Sunday Times.