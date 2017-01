Berlinale anuncia programa final a concurso, con cintas de Chile y Brasil

La Berlinale dio a conocer hoy el programa definitivo de las 18 películas que optarán al Oso de Oro en su próxima edición, que arranca el 9 de febrero, entre las que figuran cintas del chileno Sebastián Lelio y del brasileño Marcelo Gomes.

El último título incluido hoy en la lista de los filmes a concurso en la sección oficial, cuyo jurado presidirá el director holandés Paul Verhoeven, es la película de animación china "Hao ji le", de Liu Jian.

El desfile de la sección oficial arrancará con "Django", ópera prima del francés Etienne Comar, centrado en Django Reinhardt, la figura del jazz que sufrió la persecución nazi por su origen gitano.

El festival había anunciado ya el regreso a la competición de Leilo, quien presentará "Una mujer fantástica", una coproducción entre Chile, Alemania, Estados Unidos y España, tras ganar en 2013 su filme "Gloria" el Oso de Plata a la interpretación de Paulina García.

Mientras que Gomes opta por primera vez al galardón máximo de la Berlinale con su filme "Joaquim", una coproducción brasileño-portuguesa.

Figuran asimismo en la lista la coreana "Bamui haebyun-eoseo honja" ("On the Beach at Night Alone") de Hong Sangsoo; la alemana "Beuys", de Andres Veiel; la húngara "Teströl és lélekröl" ("On Body and Soul"), de Ildiko Enyedi; la estadounidense "The Dinner", de Oren Moverman; la británica "The Party", de Sally Potter; y la austríaca "Wilde Maus" ("Wild Mouse"), de Josef Hader.

Se suman a los filmes a concurso "Toivon tuolla puolen" ("The Other Side of Hope"), de Aki Kaurismäki (Finlandia, Alemania); "Return to Montauk", de Volker Schlöndorff (Alemania, Francia, Irlanda); "Félicité", de Alain Gomis (Francia, Senegal, Bélgica, Alemania, Líbano); y "Colo", de Teresa Villaverde (Portugal, Francia).

Completan la lista "Pokot", de Agnieszka Holland (Polonia, Alemania, República Checa, Suecia, Eslovaquia); "Ana, mon amour", de Calin Peter Netzer (Rumanía, Alemania, Francia); "Helle Nächte" (Bright Nights), de Thomas Arslan (Alemania, Noruega); y "Mr. Long", de Sabu (Japón, Alemania, Hong Kong, China, Taiwan).

También en la sección oficial, pero fuera de concurso, se añadió hoy la coproducción franco-belga "Sage femme", de Martin Provost, con Catherine Deneuve entre sus protagonista; así como la británico-francesa "Final Portrait", el último trabajo como director del actor Stanley Tucci.

Asimismo fuera de concurso, se proyectará el filme "El bar", del director español Álex de la Iglesia; la secuela de "Trainspotting", de Danny Boyle y con Ewan McGregor; "Logan" de James Mangold, la tercera película que tiene como protagonista a este personaje de los "X-men", interpretado por Hugh Jackman, y "Viceroy's House", de Gurinder Chadha.

El festival anunció además hoy la lista definitiva de 13 cintas que se proyectarán con carácter de exhibición en la sección "Berlinale Special", entre las que ya se conocían la participación de "La reina de España", dirigida por Fernando Trueba e interpretada por Penélope Cruz, así como "Últimos días en La Habana", una producción cubano-española dirigida por Fernando Pérez.

Estarán además el documental mexicano "La libertad del diablo", de Everardo González; "The Lost City of Z", de James Gray, o "Nema-ye nazdik" ("Close Up"), de Abbas Kiarostami.