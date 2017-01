La OMC insta a esperar las decisiones de Trump antes de criticarlas

El director general de la Organización Mundial del Comercio (OMC), Roberto Azevedo, ha instado hoy a esperar y ver qué medidas adopta el presidente estadounidense, Donald Trump, sobre el libre comercio, que no tienen por que ser necesariamente negativas y no cabe criticar antes de conocerlas.

Al término de la reunión anual que tradicionalmente celebra la OMC en el Foro Económico Mundial de Davos, Azevedo ha explicado que nadie conoce aún lo que piensa hacer el ejecutivo de Trump, y que lo que se sabe hasta ahora, meras declaraciones de intenciones, "tampoco difiere tanto" de los reparos que miembros de la organización hacen de cuando en cuando.

Todas las decisiones de la OMC se toman con el acuerdo de sus miembros, y todos ellos son "muy celosos de su independencia" y están siempre alerta ante lo que pueden considerar injerencias, pero al mismo tiempo cumplen con las normas que se imponen.

La delegación estadounidense "aún no se ha pronunciado", pero si lo hicieran, por lo que sabemos "no van a decir nada que no hayamos oído antes", ha dicho.

Hay que ser conscientes de que "siempre se puede cambiar a mejor", y "dado que estamos hablando de lo que suponemos que va a hacer Estados Unidos", lo mejor es "esperar y ver".

La próxima reunión de la OMC será en diciembre en Argentina, y la ministra de Exteriores de ese país, Susana Malcorra, ha indicado que antes de esa fecha tendrán lugar dos citas preliminares, en junio y en septiembre, para no tener que llegar Buenos Aires con la agenda repleta de asuntos pendientes.

Argentina quiere "volver a conectarse con el mundo y aprovechar las ventajas de un mundo globalizado", ha dicho, de ahí que optaran a organizar la reunión de la OMC de 2017, un año en el que el país acoge también la cumbre del G20.

Malcorra ha señalado que aunque "por alguna razón las cosas parecen ahora no se si negras, pero sí muy grises", puede ser el momento de reforzar la OMC, llegar a acuerdos sobre una agenda común y luchar contra la desigualdad, siempre desde el desarrollo sostenible.