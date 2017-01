Garbiñe Muguruza: "Todavía no me veo con el trofeo"

La española Garbiñe Muguruza señaló este viernes tras acceder a los octavos de final del Abierto de Australia que todavía no se ve "con el trofeo", por mucho que haya sumado ya tres victorias.

"Me veo preparada, mientras más partidos juego mejor me va a ir" dijo Garbiñe tras vencer a la letona Anasatasija Sevastova, por 6-4 y 6-2. "Para el título no sé, si ni siquiera sé quién tengo en el cuadro. Solo sé que ahora me toca Cirstea. Pero no estoy pensando en eso, solo en recuperarme y jugar", expresó.

"Por mucho que haya ganado un Grand Slam y ahora esté en octavos no me veo con el trofeo ya. Estoy como todas las demás, a ver qué pasa", dijo Muguruza que admitió que quería venganza contra Sevastova.

"Ha sido un día largo, esperando a jugar tu partido, y quería la revancha, está claro. Me dolió bastante la derrota en el US Open y quería un sabor diferente. Entre eso y la espera, salí un poco acelerada", dijo.

"Los primeros juegos he jugado quizás muy deprisa y al cabo de tres minutos estaba 2-0 abajo", recordó. "Había cometido fallos, no de mucha distancia, pero iba muy rápido el tiempo y me he dado cuenta de que tenía que pararme un poco y pensar en lo que hacía, y jugar algo diferente, no jugar tan a saco. Entré a la pista muy acelerada", añadió.

"Normalmente los primeros partidos son los más difíciles", dijo ya más relajada. "Todos pensamos que a partir de aquí el torneo es más bonito. En las primeras rondas es donde una está más nerviosa y hay más sorpresas. Por eso intento estar 'megaconcentrada' porque no llegaré nunca a una ronda final si me tropiezo al principio"

"El tiempo me está ayudando un poco", añadió sobre su lesión. "Hoy me he sentido mejor que ayer, y anteayer mejor que el primer día. Va evolucionando bien. Sigo protegiendo el muslo con un vendaje pero lo llevo por precaución, para que no vaya a peor", señaló.

"No veo ni Tweeter ni Facebook, me gusta cotillear, eso sí, pero cuando empieza un Grand Slam, digo no miro nada. No es fácil pero lo consigo", dijo la española. EFE.