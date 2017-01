Presidente de la Cámara no cumplirá la orden que le dio un juez

Un verdadero enredo jurídico se está viviendo en la Cámara de Representantes por cuenta de la curul de las negritudes. El presidente de la corporación Miguel Ángel Pinto, aseguró que está dispuesto a cumplir la orden de arresto de un juez de Duitama porque no violará la ley colombiana.

Pinto, explicó que es imposible posesionar a Heriberto Arrechea en esa curul porque no cumple con los requisitos y que si lo hace podría incurrir en un delito.

“Es una decisión de arresto de 20 días y una multa, así que si debemos cumplirla lo haremos porque no violaremos la ley. Si le damos cumplimiento al fallo yo estaría prevaricando y podría ir a la cárcel 10 o 15 años porque nos estarían obligando a violar la ley”, dijo Pinto.

En un principio la tutela ordenaba a la Cámara posesionar a Arrechea en reemplazo de Moisés Orozco, por la anulación de su elección por parte del Consejo de Estado.

Pinto agregó que el Consejo Nacional Electoral no ha certificado la legalidad de la elección de Arrechea y que por eso no se puede violar la ley, pero que además él no pertenece al mismo movimiento político que representa a las negritudes.