Autoridades cubanas le dicen a "El Sexto" que lo liberarán el 28 de enero

Autoridades de la prisión en la que está encarcelado desde hace más de un mes y medio el grafitero disidente cubano Danilo Maldonado "El Sexto" le comunicaron que será liberado el próximo 28 de enero, aunque ni él ni su familia confían en su excarcelación.

La madre de "El Sexto", María Victoria, dijo a Efe que el educador de la prisión de alta seguridad en la que se encuentra le comunicó que sería excarcelado el día 28 de enero, según le contó su hijo en una conversación telefónica.

Amnistía Internacional (AI) pidió la liberación "inmediata y sin condiciones" del grafitero disidente, al que consideran preso de conciencia por haber sido encarcelado sin juicio desde el pasado 26 de noviembre por haber escrito "Se fue" en varios edificios de La Habana tras la muerte de Fidel Castro.

"Yo no me lo creeré hasta que no lo vea aquí en casa", afirmó María Victoria, quien recordó que cuando Maldonado estuvo encarcelado sin juicio durante diez meses el año pasado también le engañaron en varias ocasiones sobre la fecha de su liberación.

Según María Victoria, puede tratarse de otro engaño o forma de manipulación porque la semana pasada se hizo correr el rumor por la prisión de que lo iban a fusilar.

"Él tampoco confía en que lo vayan a soltar, de hecho cuando hablé con él estaba preocupado porque hay un brote de sarna en la prisión", explicó su madre.

La última vez que la familia pudo visitar a "El Sexto" fue el pasado 10 de enero, cuando tuvieron dificultades para hacer pasar por los controles de seguridad un inhalador contra los frecuentes ataques de asma que padece por la humedad de la prisión, refirió la mujer.

Pocos días después de su detención, Maldonado fue trasladado al Combinado del Este, una prisión de alta seguridad sin que ni él ni su familia tengan ningún documento oficial sobre los cargos contra él, aunque tienen entendido que se le acusa de daños a las propiedades del Estado.

"El Sexto", de 32 años, ya estuvo preso -sin juicio y acusado de desacato- durante diez meses por pintar, en diciembre de 2014, las palabras "Raúl" y "Fidel" sobre los lomos de dos cerdos vivos como parte de una acción artística callejera con el título "Rebelión en la Granja", homónimo a la novela satírica del escritor británico George Orwell.

En 2015, "El Sexto", todavía preso, recibió el Premio Internacional Václav Havel a la disidencia creativa, otorgado por la organización Human Rights Foundation, y es colaborador habitual del foro crítico Estado de Sats, ligado a grupos opositores.

También hoy, el líder de la disidente Unión Patriótica de Cuba (UNPACU), José Daniel Ferrer, denunció una intensificación de la represión en el oriente de la isla, donde esta semana han sido condenados a seis meses de prisión tres miembros de esa organización por su "activismo para la defensa de los derechos humanos".

Según los datos de la organización, ahora mismo hay 54 integrantes de la UNPACU presos, la mayoría de ellos en cárceles de Santiago de Cuba, donde la organización tiene más presencia.

La organización disidente sostiene que se trata de presos políticos, una figura que las autoridades cubanas niegan que exista en la isla, a la vez que achacan esas detenciones a delitos comunes.

Ferrer también denunció que desde el pasado sábado, su hija Marta Beatriz Ferrer, de 19 años y embarazada de seis meses, ha sido trasladada a dependencias policiales hasta en tres ocasiones, donde ha estado retenida hasta cinco horas "sentada en una silla".

El Gobierno cubano, por su parte, considera a los opositores "contrarrevolucionarios" y "mercenarios".